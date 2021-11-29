港媒：河北、內蒙書記 料升「副國級」

中共明年將召開廿大，高層人事受關注。香港星島日報刊文指，中共十九屆六中全會閉幕之後，江西、河北、福建、西藏、湖南、廣西、江蘇、內蒙古等省份陸續召開黨代會，選舉產生新一屆黨委領導班子。當中最受關注的是河北省委書記王東峰（63歲）和內蒙古自治區黨委書記石泰峰（65歲），仍然在黨代會做工作報告，鐵定連任，極有可能晉升為「副國級」領導人。

文章指，根據不成文規定，正部級一般65歲退休。不過，黨代會是換屆大會，現任省委書記、省長如果超過63歲一般不提名。因此，前安徽書記李錦斌雖然只有63歲，前江西書記劉奇64歲，最近都提早下崗，以配合黨代會。

文章說，石泰峰今年9月已滿65歲，依然老神在在，前天仍在內蒙黨代會做工作報告。王東峰今年2月滿63歲，也在河北黨代會做報告。這兩位地方大員應該還有大用，可能在明年秋天的中共廿大之後晉升為副國級，比如全國政協副主席等。

石泰峰畢業於北京大學法律系，長期在中共中央黨校工作，是法學教授，中共總書記習近平兼任黨校校長期間，他擔任副校長。石履歷豐富，後來擔任蘇州市委書記、江蘇省長、寧夏自治區黨委書記。2019年主政內蒙古，對涉煤腐敗「倒查二十年」，鐵腕查處上千官員，據稱累計挽回經濟損失523億元人民幣，成為最大政績。

在黨代會的工作報告，石泰峰除了強調要「忠誠核心、擁護核心、看齊核心、捍衛核心」，也指出要堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，築牢大陸北疆安全穩定屏障。

王東峰是西安人，長期在陝西工作，曾任銅川市委書記，2004年擔任工商總局副局長，後來空降天津擔任市委副書記，2016年接替落馬的黃興國擔任天津市長，翌年主政河北。河北是京畿大省，兩任省委書記張慶黎、趙克志都高升。