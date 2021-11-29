廣西五口岸 拚通高速
「崇左市共有五個邊境口岸，現在只有兩個口岸直通高速公路。未來五年，崇左境內所有邊境口岸將直通高速公路。」廣西崇左市發展和改革委員會主任李力26日表示。
中新社報導，中國共產黨廣西壯族自治區第十二次代表大會11月25日至28日在南寧舉行。李力是本次大會代表。李力表示，崇左市毗鄰越南，邊境線長500多公里，是中國大陸通往東協國家最便捷的陸路門戶，是西部陸海新通道的重要節點城市。口岸交通基礎設施的完善，將推動崇左與東盟國家經貿合作更加緊密。
過去五年，崇左市外貿進出口總額年均增長8%以上，去年達到1843億元人民幣，進出口總額連續12年、出口總額連14年居廣西第一。
邊境口岸高速公路是西部陸海新通道建設的重要組成部分。廣西壯族自治區交通運輸廳信息顯示，廣西共有東興、峒中、愛店、友誼關、水口、碩龍、岳圩、龍邦、平孟等9個口岸。其中，東興、友誼關、水口、龍邦等4個口岸已有高速公路直通。
目前，通往峒中、愛店、碩龍、岳圩、平孟等5口岸的高速公路正在建設。
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