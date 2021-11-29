滿圖試運行！贛深高鐵通車倒數
贛（州）深（圳）高鐵G9857次第一趟滿圖試運行列車27日上午從江西贛州西站開出，標誌著贛深高鐵全線進入滿圖試運行階段，贛深高鐵全線通車運營進入倒計時。
中新社報導，「滿圖試運行」是指在高鐵線路開通運營前夕，按照正式運營的作業程序和作業標準組織列車開行，全面測試新線路綜合運行狀態是否滿足開通條件。滿圖試運行是新線聯調聯試及運行試驗的最後一個階段，是開通前的最後檢測，被視為鐵路開通運營前最後的「彩排」。
贛深高鐵北起江西省贛州市，途經信豐縣、龍南市、定南縣，終至廣東省深圳市，正線全長436.37公里，其中江西省境內134.6公里，設計時速350公里，全線設贛州西、信豐西、龍南東、定南南、河源東、深圳北等14個車站，計畫於今年12月具備開通運營條件。
鐵路部門表示，贛深高鐵是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網中京港高速的重要組成部分，北接昌贛高鐵，南接廣深港高鐵、廈深高鐵等，是溝通中國大陸南北經濟文化交流的重要紐帶，對於推動贛粵地區協調發展、促進贛南等原中央蘇區振興發展具有重要意義。贛深高鐵建成通車後，將結束贛南地區沒有直達廣東高速鐵路的歷史。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言