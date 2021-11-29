滿圖試運行！贛深高鐵通車倒數

贛（州）深（圳）高鐵G9857次第一趟滿圖試運行列車27日上午從江西贛州西站開出，標誌著贛深高鐵全線進入滿圖試運行階段，贛深高鐵全線通車運營進入倒計時。

中新社報導，「滿圖試運行」是指在高鐵線路開通運營前夕，按照正式運營的作業程序和作業標準組織列車開行，全面測試新線路綜合運行狀態是否滿足開通條件。滿圖試運行是新線聯調聯試及運行試驗的最後一個階段，是開通前的最後檢測，被視為鐵路開通運營前最後的「彩排」。

贛深高鐵北起江西省贛州市，途經信豐縣、龍南市、定南縣，終至廣東省深圳市，正線全長436.37公里，其中江西省境內134.6公里，設計時速350公里，全線設贛州西、信豐西、龍南東、定南南、河源東、深圳北等14個車站，計畫於今年12月具備開通運營條件。

鐵路部門表示，贛深高鐵是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網中京港高速的重要組成部分，北接昌贛高鐵，南接廣深港高鐵、廈深高鐵等，是溝通中國大陸南北經濟文化交流的重要紐帶，對於推動贛粵地區協調發展、促進贛南等原中央蘇區振興發展具有重要意義。贛深高鐵建成通車後，將結束贛南地區沒有直達廣東高速鐵路的歷史。