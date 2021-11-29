韶關丹霞機場通航 帶粵北飛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

11月27日，廣東韶關丹霞機場正式通航。

27日上午11時25分，南方航空CZ8902航班從該機場飛往北京大興國際機場，成為該機場正式通航後的第一個航班。韶關丹霞機場正式通航，將拉近粵北韶關與中國大陸多個重要城市的時空距離，助力粵北山區經濟發展。

中新社報導，韶關丹霞機場有限公司董事長杜航表示，韶關機場距韶關市區約30公里，距離世界自然遺產丹霞山景區大約60公里，飛行區等級為4C，可滿足空客A320、波音737-800等機型起降要求。該機場總投資額16.67億元人民幣，預測年旅客吞吐量為200萬人次、貨郵吞吐量4000噸、飛機起降9500架次。

杜航表示，機場投運初期計畫開通北京、上海、杭州、昆明、南寧航點，後續將陸續開通成都、西安、瀋陽、福州、海口、揭陽、湛江等航點，通達至中國大陸重點旅遊城市，逐步打造連通大陸熱門旅遊城市的環飛航線。

廣東機場集團相關負責人表示，韶關丹霞機場建成通航，有利於完善中國大陸中南地區航空網絡布局，有利於優化調整廣東省民用機場布局規畫，也有利於韶關構建綜合交通運輸體系，鞏固和提升韶關區域樞紐地位。

韶關市政府相關官員表示，韶關還將密切粵港澳大灣區、廣東北部生態發展區與其他地區的聯繫，提升韶關城市形象和競爭力，助力粵北經濟發展。

韶關地處粵湘贛三省交界處，是粵北鐵路網、高速公路網的重要樞紐，是中國大陸北方及長江流域與華南沿海間的重要通道，但由於此前粵北地區沒有民用機場，粵北多地空運主要依託廣州白雲機場和長沙黃花機場。

「我們之前出差，得去廣州或長沙坐飛機，去當地機場就需要3個小時，現在韶關機場通航了，公司到韶關機場大概只需30分鐘，真是方便多了。」在韶關從商的李燦東表示，韶關機場通航讓其公司員工去北京、上海等地開展業務更方便。

機場 廣東

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