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Omicron變異株衝擊大？ 陸專家張文宏：需觀察未來2周

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖／央視新聞
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖／央視新聞

Omicron新冠變種病毒引起全球衛生部門關注，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今指出，中國大陸動態清零策略可應對各種變種病毒，認為Omicron目前對中國影響不大，但仍需觀察未來2周數據。

據星島網，張文宏表示，由於Omicron病毒的棘蛋白突變量遠超其餘變種，料在宿主體內經歷了較長時間的進化後形成。

他指出，Omicron病毒株序列公布的總量不多，同時引述其他專家的看法指，「新冠病毒的變異是受到一定限制的，總的來講，新冠的很多變種都沒有存活下來」，需觀察未來2周更多數據，才能精準判斷疫情。

張文宏提到，南非的疫苗接種率低至只有24%，自然感染率約為4.9%，不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，故談不上Omicron突破免疫屏障，「說如果這種情況今天出現在以色列，那麼可以說毫無疑問，全球抗疫要面臨重頭再來的風險」。

他並指，一旦確認Omicron可突破原有的免疫屏障，意味病毒變異速度快，各國需每年根據病毒變異情況，迅速研發新疫苗。在大陸應對方面，他指中國目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期之內，現時也積極累積疫苗與藥物儲備、公共衛生及醫療資源儲備，能應對Delta就能應對Omicron。

另據觀察者網，中國工程院院士鐘南山出席中國罕見病聯盟呼吸病學分會第一屆全國會議時表示，這個變異株（Omicron）很新，雖然分子基因檢測發現，它在受體結合部位有較多變化，但它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷，現在下結論為時太早。

他表示，Omicron變異株的危害性還需要一段時間的判斷，需要隨時注意，但現在還不會採取比較大的行動。還有一個需要注意的是，對南非有關地方來的人員進行防控。他27日曾表示，目前對該變種病毒還沒有太多了解，但這種病毒攜帶大量突變，對防疫工作也提出了更多挑戰。

Omicron變異株 上海

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