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第二胎不是女生太失望？陸男酒駕後自首：想進看守所靜一靜

香港01 / 記者安祖娜／報導
警方事後根據驗血報告，確認男子當日血液中的酒精含量超出法例標準，觸犯危險駕駛罪。圖／大象新聞影片截圖
警方事後根據驗血報告，確認男子當日血液中的酒精含量超出法例標準，觸犯危險駕駛罪。圖／大象新聞影片截圖

大陸1名男子一直希望生下女兒，早前卻得知妻子懷上的第二胎仍是兒子，因願望落空感到非常失望，決定借酒消愁。事後他哭著致電警方，舉報自己酒駕的行為，被捕時更向警員表示「我想進看守所靜一靜」，引來網友熱議。

事發於本月10日，河南鄭州交通警部門接到電話，1名男子竟自我舉報酒駕行為，在通話中表現得非常傷心，又一直不願提及其車牌。警員接報後在社區巡邏，不久後便找到涉事男子，當時醉醺醺又一臉疲倦的他將車停在路邊，坐於司機位上吸菸，表現得心事重重。

男子未待警員查問，便主動校低車窗，表示自己曾經酒駕。這時警員察覺不妥，安撫問道「有什麼不高興的，出什麼事情了？怎麼喝這麼多酒？有什麼事可以說」，男子聞言則一邊吸菸一邊打電話，向話筒另一方表示「民警到了，我酒駕」，其間又扶著方向盤低頭泣不成聲。

警員見男子情緒不穩，一直在旁安慰，同時要求他「熄火」，轉到副駕位置坐。男子看著警員露出委屈表情，詢問「能不能聽完這首歌」，之後便主動伸手，要求警員為他戴上手銬，又表示「我想進看守所靜一靜」。

警員其後與男子傾談得知，原來他一直很想要女兒，然而妻子首胎誕了兒子，近日再懷第二胎仍然未實現誕女願望。他一時沒法接受現實，不得不借酒消愁，同時想到舉報自己酒駕，換取到看守所冷靜的機會。

男子酒醒後供稱，案發當日中午12時許在1餐廳「喝了些白酒」，之後亦「喝了2、3瓶小烈酒」。警方事後亦根據驗血報告，確認男子當日血液中的酒精含量超出法例標準，觸犯危險駕駛罪，稍後將吊銷其駕駛證件，依法追究刑事責任，及規定他5年內不得重新取牌。

事件引起網友討論，不少人批評涉案男子不負責任，認為任何情況下也不應酒駕，「酒駕就不對，生什麼性別是你的家事，但酒駕就是個禍害」、「都是兩個孩子的爸爸了，還跟個巨嬰一樣，大家都壓力大，壓力大就可以酒駕，想過家中孩子老婆嗎？」、「真沒擔當，家裡有產婦新生兒不去照顧，就顧著自己的情緒自己的鬱悶」、「等兒子懂事後他會開心嗎？成為一個不被自己父親期待的孩子真的可憐」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

男子主動伸手，要求警員為他戴上手銬，又表示「我想進看守所靜一靜」。圖／大象新聞影片截圖
男子主動伸手，要求警員為他戴上手銬，又表示「我想進看守所靜一靜」。圖／大象新聞影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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