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防Omicron 澳門禁止21天內到過非洲8國人員入境

中央社 / 台北27日電

為防新變種病毒Omicron入侵，澳門政府今晚宣布，11月28日零時起，禁止民航機搭載任何在21天內曾到過南非、波札那等8個非洲國家的人士前來澳門。

根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，這8個非洲國家是南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威。

25日確認遭到Omicron入侵後，香港昨天深夜宣布，27日零時起，禁止21天內曾在南非、波札那等非洲8國逗留過的非香港居民入境。

截至目前，中國大陸尚未針對新出現的Omicron變異株推出新的防疫措施。

澳門 Omicron變異株

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