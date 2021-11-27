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不是吃素的！他見大貓熊「啃羚牛骨頭」 珍貴畫面曝光

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
陜西佛坪國家級自然保護區內的棕色大貓熊。圖／取自陜西佛坪國家級自然保護區官網
陜西佛坪國家級自然保護區內的棕色大貓熊。圖／取自陜西佛坪國家級自然保護區官網

貓熊只吃素嗎？據新華社報導，大貓熊雖然是以竹子為食，但有時也會食肉「打牙祭」。陜西佛坪國家級自然保護區管理局近期進行大貓熊種群生存狀況調查時，巡護員就親眼目擊一隻野生大貓熊正在啃食羚牛的骨頭並拍下珍貴畫面。

保護區巡護員李水平說，「我們發現它時，距離不到50米。這一大片山坡上沒有竹林，它能吃啥呢？吃得這麼香？原來它在捧著一根一尺多長的骨頭正啃得香」；「它吃了大概10分鐘，然後丟下骨頭，慢慢走進山坡上的林子裡，爬上一棵大樹。」

李水平等人在現場發現好幾根動物骨頭。第二天早晨，巡護員在附近收集到一份大貓熊糞便樣品。與常見的大貓熊糞便相比，這幾團糞便的顏色灰白，像梭形的石灰棒。

報導稱，這是在佛坪國家級自然保護區第二次拍攝到大貓熊食肉的影像。此前，工作人員在分析大貓熊糞便時，也曾發現部分糞便樣品中存在未消化完全的動物殘骸和毛髮。

新華社指出，大貓熊在漫長的演化過程中，為適應氣候與棲息地環境變化改變了食性，以竹子為食，但其消化系統結構依然保留著食肉類祖先的特徵。

北京大學研究員、世界自然保護聯盟（IUCN）熊類專家組成員李晟表示，在秦嶺、岷山、邛崍山等多個地區，也曾研究記錄到野生大貓熊偶爾會「打牙祭」，主要是取食動物殘骸。但這樣的行為和動物性食物的補充，對於野生大貓熊具有什麼作用和意義，還需要進一步研究。

陜西佛坪國家級自然保護區位於秦嶺中段南坡，面積約350平方公里，是目前全球野生大貓熊種群分布密度最高的區域，種群數量達100多隻，而且保護區內還有罕見的棕色大貓熊。棕色大貓熊被譽為「寶中之寶」，但其演化迄今仍是待解之迷。

陜西佛坪國家級自然保護區巡護員觀察到一頭野生大貓熊正在啃食羚牛骨頭。圖／取自《澎湃新聞》
陜西佛坪國家級自然保護區巡護員觀察到一頭野生大貓熊正在啃食羚牛骨頭。圖／取自《澎湃新聞》

貓熊

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