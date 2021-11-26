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不當服用排卵藥！女意外懷「8胞胎」 醫憂風險高：需做減胎術

香港01 / 孫聖然
大陸一名女子因服用促排卵藥物，意外懷上八胞胎。 示意圖／ingimage
大陸一名女子因服用促排卵藥物，意外懷上八胞胎。 示意圖／ingimage

大陸河南鄭州一名女子曾因月經不調，而使用促排卵藥物治療。近日，她赴醫院檢查時被發現懷上八胞胎。醫生表示，多胎妊娠對母體以及胎兒的危害較大，下一步要對孕婦進行減胎術。

據《大參考》報導，11月25日，河南鄭州一女子在當地醫院進行超聲波檢查時，被發現懷上罕見的八胞胎。有醫生介紹指，這是因不規範使用促排卵藥物所致。

當事孕婦指，自己曾有月經不調的症狀，本想通過促排卵藥物進行治療，但卻陰差陽錯地懷上八胞胎。有醫生對此表示，多胎妊娠對母體以及胎兒的危害較大，下一步要對孕婦進行減胎術，此前他們亦曾多次遇到不規範使用促排卵藥物導致多胎妊娠的情況，「最多見過九胞胎」。

當事孕婦表示，希望可以保留四五個孩子，「懷了8個寶寶，我是真的又驚又喜，希望大家能幫我介紹好的醫生，可以多保幾個寶寶」。但其婆婆坦言，八個孩子負擔大，「大人身體如果允許的話，就留兩個，多了大人的身體受不了。」

鄭州市婦聯對此表示，目前暫未關注到事件，接下來將對此事介入了解，並適時為孕婦幫助。

當事孕婦希望可以多保留幾個寶寶。圖／大參考新聞
當事孕婦希望可以多保留幾個寶寶。圖／大參考新聞

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文章授權轉載自《香港01》

孕婦 婆婆

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