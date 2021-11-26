杭州女蹲26樓天台欲輕生 警員「驚險飛撲」成功救人

大陸浙江省杭州市上周五（11月19日）發生一宗天台企圖跳樓事件，一名女子因感情問題走上26樓天台，情緒激動，警方到場後遊說不果，期間有警員悄悄走到護欄附近，看準時機飛身撲救，成功救下女子，所有人安全無大礙。

據大陸媒體報導，事發11月19日早上，浙江省杭州市臨平區南某住宅大廈26樓天台，一名女子因感情糾紛，一時想不開而獨自走上天台及蹲在護欄邊。影片所見，女子的情緒激動，警員不停說服她離開天台，但女子只大叫「不要過來」。

在混亂之際，一名特警看準時機，15秒內越過護欄飛身撲救，成功將女子帶回安全的位置脫險，女子沒有受傷。警員的行動引來網友讚好，「看著太驚險了，民警做得好」、「給我們的民警們點個讚，談判技巧和救援速度都棒棒的，又成功挽救了一條生命，辛苦了」。

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文章授權轉載自《香港01》