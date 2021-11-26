號稱「世界最大」 恒大足球場傳遭廣州市政府接管　

恒大集團賣地還錢套現進展緩慢，路透報導，恒大旗下，號稱「世界最大」，擬投資人民幣120億元興建的廣州恒大足球場，已經被廣州市城市建設投資集團收購。

報導指，廣州市城市建設投資集團收購建了一半的球場後，有意再轉售足球場予第三方，而恒大有意出售整隊「廣州恒大足球隊」。

報道引述知情人士指，恒大集團原本計劃耗資120億元人民幣，建設現場可容納10萬人，世界上容量最大的足球場，這個足球場在去年4月開始開工建設，原定將於明（2022）年年底竣工，惟數月前已經因缺乏資金而停工，並將控制權交予政府。

知情人士續指，地區政府也考慮轉售該足球場，但似乎沒有其他買家願接手，現考慮由具地方政府背景的廣州城建集團接手。