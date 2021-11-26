京滬兩樣疫情 北京全境降為低風險、上海突現3例

中國COVID-19本土疫情逐漸趨緩，25日僅有4人確診，但其中3人出現在上海市，引起上海民眾關注。相形之下，10月下旬以來疫情一度快速上升的北京市，今天起全數降為低風險區。

根據北京市政府資訊，到25日止，全市唯一的疫情中風險區─海淀區西三旗街道富力桃園C區，由於最近14天內未再新增本土病例及聚集性疫情報告，依照「北京市新冠肺炎疫情風險分級標準」，自中風險區調整為低風險區，全市因此均成為低風險區。

中國10月中旬源自西北省區的本土疫情，一度蔓延逾20多個省區及直轄市，北京市為其中之一。自10月下旬起累計染疫人數近40人，且居住地分布在昌平、豐台、海淀、朝陽等區，引起市民高度關注，不少活動因此縮小規模、延期甚至取消，部分學校及企業作息受到顯著影響。

為防堵疫情繼續蔓延至北京，北京市甚至採取嚴厲的「時空重合」等政策，讓不少外地的北京民眾有家歸不得。甚至有開往北京的高鐵列車因服務人員曾與確診者同車，被禁止駛入北京，全車旅客及所有乘務人員被迫在外省隔離多日後，才能再返回北京。

也有北京民眾則因這一政策，在外地無法買到高鐵票返回北京，或是買到了票卻無法進站，民怨四起，最後由北京市政府相關官員在記者會上公開道歉，才告平息。

至於上海，先前疫情遠較北京為輕，但在疫情漸告平息下突然出現3名本土病例，25日晚間立刻引起不少上海民眾熱議。

根據上海市政府通報，這3名確診病例為朋友關係，19至21日間一同前往蘇州旅遊，有較長時間密切接觸史，也有明確流行病學關聯。目前3人均被送至上海市公共衛生臨床中心隔離治療，這3人居住的社區也列為中風險區。

同時，截至25日下午5時，3名確診病例在上海的密切接觸者共27人，均已被集中隔離管制。其中16人核酸檢測結果為陰性，其餘仍在檢測。