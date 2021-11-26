兩岸大學生研學營 3天參訪交流

以「同沐中華風·共創人生夢」為主題的2021年海峽兩岸大學生（創業青年）研學體驗營24日在廈門集美閩臺研學旅行基地總部正式開營。兩岸40多名大學生和創業青年將在3天時間內，參加多項研學體驗活動。

新華社報導，本次研學營主要包括惠台政策解讀、實地參訪知名企業、創業經驗分享等內容。活動中，營員們將走進廈門銀行，了解廈行多元的對台金融服務；訪問廈門臺企正新輪胎，了解企業相關就業政策及未來發展規劃；參訪藍灣科技，感受企業從「中國製造」到「中國創造」、實驗室到工業化的發展歷程，展望未來生物醫藥發展前景；深入由中達集團運營的雲創直播小鎮，探討電商企業的發展之道；參觀中國客車自主品牌代表金龍客車，體驗中國科技魅力；探訪晉江城市展館和當地知名企業，深度學習「晉江經驗」。

台灣青年、福州翔翼規劃設計有限公司董事長李志章介紹，自己從大陸餐飲行業轉型投入到鄉創鄉建領域，並於2020年進入永泰縣同安鎮開始了第一個項目；今年，他還陸續接下了漳州市雲霄縣、泉州市南安市、南平市順昌縣等鄉鎮的閩臺陪護式鄉建規劃設計。

福建省閩臺文化交流中心主任鄭金龍說，近年來，福建省文旅部門高度重視台灣青年來閩創業就業工作，以文旅交流為紐帶，持續為來閩臺青創業者打造精神文化家園和創新創業樂園。

據介紹，在政策保障方面，福建省文旅部門出臺系列惠臺措施，編制服務指南，設置對接工作窗口，指定專人專辦，開展臺籍非遺傳承人申報、導遊資質認定，完善閩臺文化藝術人才評定標準；在項目活動方面，先後舉辦了海峽兩岸文博會、「匠心·意蘊」閩臺文創周、海峽兩岸書院論壇等數百場文旅交流活動，幫助數萬名臺青親身體驗文旅行業就業市場與創業環境；在基地建設方面，指導幫扶「閩臺家園」「唯美客」等20多家青年創新創業基地，提升服務台胞的針對性和時效性。

研學營由福建省文化和旅遊廳主辦，福建省閩臺文化交流中心承辦，廈門集美區兩岸融合發展中心協辦。