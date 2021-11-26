西北首推 蘭州-西安高鐵計次票

中國鐵路蘭州局集團有限公司24日披露，為了讓旅客出行更便捷，自11月25日起，該公司聯合中國鐵路西安局集團有限公司在蘭州至西安的高鐵列車上，推行90天有效期內乘坐20次指定發到站和指定席別的「高鐵計次票」服務，這是中國西北地區首次推行跨省高鐵計次票。

2017年7月，寶雞至蘭州高速鐵路開通運營。線路開通後，西北地區與中東部地區的旅行時間大幅壓縮，極大方便了居民出行。此次「高鐵計次票」服務在原有票價基礎上實施折扣銷售，將進一步豐富旅客的出行方式，提升其乘車體驗。

中新社報導，辦理「高鐵計次票」服務的旅客，乘坐蘭州西至西安北間的動車組列車無需提前購票，直接刷身分證（或掃描二維碼）即可檢票進站乘車。當列車有剩餘席位時，乘車人可直接刷購票身分證原件檢票進站乘車，系統將自動分配坐席，席位信息將通過短信推送至乘車人預留手機號。

此次推出的計次票，適用於蘭州西至西安北高鐵線路內十餘個車站。旅客在啟用期內使用產品第一次檢票乘車的，即視為產品啟用，乘車人須在90天內使用產品乘車，未使用次數超過產品有效期的，產品自行失效。