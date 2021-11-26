海絲國際旅遊節 推動文旅合作

第七屆「海上絲綢之路」（福州）國際旅遊節正在福州舉行。作為「海絲」沿線及周邊國家對外展示、優勢互補、互利互惠的全新旅遊區域合作平台，海絲國際旅遊節邀請了俄羅斯、泰國、貝寧、斯里蘭卡等國家的駐華使節、「海絲」沿線國家友好城市代表、來自國際性旅遊機構的嘉賓等參與。

中新社報導，在本屆海絲國際旅遊節啟動儀式上發布的「海上絲綢之路文旅產業大數據報告」顯示，中國文旅消費市場逐步回暖，消費潛力持續釋放，但仍面臨不少困難和挑戰，要突出「海絲」特色，進一步推動文化產業與旅遊市場融合。

「報告」稱，輿論建議「海絲」沿線國家和地區進一步推動文化產業與旅遊市場融合，以「海絲」特色旅遊為切入點，提升文旅消費水平；同時以數字化產業引領「海絲」文旅發展，培育「海絲」特色IP產業鏈。

亞太旅遊聯合會會長何光曄指出，文旅融合對內而言是暢通國內大循環的重要工具和國民經濟轉型升級的關鍵推動器，對外則是開放包容的國際合作平台和民族文化自信及國際形象的展現。

「海絲」文旅融合需深入瞭解並立足當地文化，將文化價值融入旅遊產品中，積極利用大數據交換共享平台來推動旅遊模式向數字化、網絡化、智能化轉型升級。

不少參會嘉賓認為，福州作為「海絲」合作的前沿平台，在「海絲」文旅發展中大有可為。國際旅游學會常務副秘書長沈涵就表示，古厝是福州非常具有文化價值、歷史價值的文化遺產，在高質量建設「海絲」文旅過程中，應以此為契機傳播古厝文化，將歷史空間與現代生活方式、城市生活體驗建立相連接，產生價值延展。

為共建「一帶一路」背景下的「海絲」文旅合作，本屆論壇發佈了「海絲宣言」，推進「海絲」沿線國家和地區合作，共同打造「海絲」人文交流紐帶和橋樑。