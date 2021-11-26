廣東2025年常住人口 預期達1.32億

廣東省人民政府官網24日發布「廣東省公共服務十四五規劃」。該規劃提出了廣東省「十四五」公共服務主要指標，其中到2025年常住人口數提升至1.32億人（預期性），人均預期壽命大於79歲。

中新社報導，規劃分析認為，廣東省常住人口規模領先全國，人口結構紅利仍然存在，人口流動依然活躍，進一步增加對就業、教育、衛生、住房等需求。人口老齡化程度進一步加深，家庭結構小型化、家庭傳統功能弱化等趨勢更加明顯，就業、養老、醫療、社會保障等面臨新挑戰。

規劃顯示，「十四五」時期，廣東將健全按人口配置公共資源新機制。在增強生育政策包容性方面，廣東將充分開發利用第七次人口普查數據，科學評估經濟增長和社會發展對生育行為的影響，密切監測生育水平變動態勢，健全生育調控機制。依法組織實施一對夫妻可以生育三個子女政策，修訂「廣東省人口與計劃生育條例」，完善支持措施。尊重家庭在計劃生育中的主體地位，實現生育政策調整與服務管理改革同步推進、配套政策措施同步制定，全面優化生育政策。

同時，廣東將完善生育支持、幼兒養育、青少年發展、病殘照料等家庭發展政策，切實減輕家庭生育、養育、教育負擔。落實支持生養子女的稅收政策，完善住房、休假、保險、就業等支持政策，積極吸納國際社會有益經驗，探索對生養子女給予普惠性經濟補助、對困難家庭和殘疾人家庭給予生活救助。