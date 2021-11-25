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維權？大陸「潼關肉夾饃」、「逍遙鎮胡辣湯」等小吃店家被告商標侵權

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
最近大陸全國各地上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被「協會」告了。（圖／取自新浪網）
最近大陸全國各地上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被「協會」告了。（圖／取自新浪網）

大陸最近出現美食商標維權之爭，大陸全國各地上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被西華縣逍遙鎮胡辣湯協會、潼關肉夾饃協會起訴，理由是他們的店名含有「逍遙鎮」、「潼關」等字眼，侵害了商標權。潼關肉夾饃協會已起訴多個被指使用該商標的店鋪，近幾個月內有210個開庭公告。

據河南廣播電視台報導，河南幾十家小吃店商家們21日求助表示，他們賣的肉夾饃因帶有「潼關」兩字，被陝西潼關肉夾饃協會告了，要求他們人民幣賠償3到5萬元人民幣不等，如果他們想繼續使用「潼關肉夾饃」商標，需繳納人民幣9萬9800元，商家們表示，和他們有類似經歷的小吃店，大陸全國有上百家。

天眼查信息顯示，潼關肉夾饃協會以「侵害商標權糾紛」、「商標權權屬、侵權糾紛」等理由起訴了大陸數百家小吃店、食品店、美食店，這些被起訴的小吃店分布大陸各地，有的在河南焦作，有的來自浙江杭州，有的則是廣東佛山。

潼關肉夾饃協會成立於2016年6月6日，註冊資本人民幣5萬元，法定代表人是王華鋒，登記管理機關為潼關縣民政局，是社會團體，該協會的宗旨為潼關肉夾饃培訓、推廣、宣傳，過去名稱為「老潼關小吃協會」。

大陸國家知識產權局商標局中國商標網資料顯示，老潼關小吃協會於2014年4月14日申請註冊了「潼關肉夾饃」商標。專用權期限從2015年12月14日至2025年12月13日，商標類型為集體商標。

中新網報導，陝西省潼關縣政府工作人員指出，當地政府已對此事介入調查，在事件發生後，該縣已經召開會議，要求「潼關肉夾饃協會」包括該協會的管理部門盡快拿出回覆方案。

無獨有偶，在此之前，河南「逍遙鎮胡辣湯」就發生一場商標維權風波。不少經營了十幾年「逍遙鎮胡辣湯」的商販，突然被河南西華縣胡辣湯協會起訴侵犯「逍遙鎮」商標權。21日晚間，西華縣胡辣湯產業發展中心發表說明，已責令「逍遙鎮胡辣湯協會」暫停目前正在開展的工作。

美食維權在大陸引發一番討論。不少大陸網友為商家們感到憤憤不平，有網友表示：「一個地名怎麼就變成商標了？」還有網友調侃：「蘭州拉麵、沙縣小吃、北京烤鴨、武漢熱乾麵、桂林米粉開始瑟瑟發抖。」

潼關肉夾饃為陝西省的著名小吃，是夾著肉餡的烤餅；逍遙鎮胡辣湯則為河南省的著名特色小吃，是放了胡椒的一種辣湯。

圖為河南特色美食「逍遙鎮胡辣湯」。（圖／取自消費主張）
圖為河南特色美食「逍遙鎮胡辣湯」。（圖／取自消費主張）

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