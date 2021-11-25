上海新增3例本土病例 為朋友關係曾到蘇州玩

上海新增3例新冠病毒確診，3名確診者朋友關係曾共同遊玩。上市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，將來如有旅遊等活動之後出現發燒或流感樣症狀時，第一時間應就診並做核酸檢測，這是對是海市防控工作的巨大支持。

據陸媒澎湃新聞報導，3名確診者分別都為女性，且都接種了2劑新冠疫苗。其中一名女性常住福建廈門，他從11月12日自廈門前往北京，15日自北京抵達上海，臨時居住於浦東新區錦繡路香梅花園。25日上午，新冠病毒核酸檢測結果為陽性，後經市、區疾控中心覆核為陽性。另外2名則居住在上海。

這3例確診病例為朋友關係，在19-21日曾先後至蘇州共同遊玩，有較長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。截至25日17時，已累計排查到在滬密切接觸者27人，均已落實集中隔離管控，其中16人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

累計排查到在上海密接的密接者有103人，均已落實集中隔離管控，其中27人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

張文宏強調，上海這次疫情發生，應該視為大陸秋冬季常態化抗疫的一個場景，將來也許還會再碰到類似的遭遇戰。如何做到在最短時間並以對上海市民影響最小的方式完成動態清零，將是上海防疫工作的重點和難點。

張文宏也說，這疫情也給了提醒，秋冬季節病毒傳播絕不能忽視，除了打疫苗外，都要養成良好的衛生習慣，最重要的當然還是在公共場所戴好口罩，勤洗手，避免不必要的聚集。