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中國研究稱確診一年後 仍有呼吸急促等多後遺症

中央社 / 台北25日電

中國「醫學前沿」期刊23日刊登一篇醫學團隊論文，當中提出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近一年後的患者，仍有呼吸急促等問題，逾半非重症患者肺部電腦斷層掃描結果異常。

綜合陸媒報導，這篇論文由華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院（簡稱武漢協和醫院）團隊發表。研究共觀察120例COVID-19確診後出院患者，當中104例為非重症病例，16例為重症病例。

研究發現，即便是非重症患者，在確診COVID-19近1年後，依舊存在如睡眠困難（43.3%）、呼吸急促（40.8%）、乏力（35.8%）和關節疼痛（32.5%）等後遺症。其中，56.7%非重症患者肺部電腦斷層結果異常，包括毛玻璃樣混濁、支氣管擴張、結節、肺纖維化等。

此外，還有焦慮、憂鬱等心理問題。

最後，文章總結稱，即使是非重症病例，出院患者在確診COVID-19後近一年，仍會出現多系統問題，需要更進一步的調查研究。（編輯：繆宗翰）1101225

患者 COVID-19 睡眠

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