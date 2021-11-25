中國增2例本土確診 都在雲南

中國24日共新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例占2宗，都在雲南。連日出現疫情的遼寧省大連市，當天則沒有新增確診。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團24日共報告新增24例COVID-19確診病例，其中本土病例2例，都是由雲南省德宏傣族景頗族自治州所通報。當天沒有新增死亡病例，上海新增1例境外移入疑似病例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增22例境外移入個案。當天沒有轉確診病例，當天解除醫學觀察17例，還在醫學觀察的無症狀感染者有494例。

截至24日，中國大陸現有確診914例，累計治癒出院9萬3020例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬8570人，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有131萬344人，還在醫學觀察的密切接觸者有2萬7693人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2411例，其中1萬2123例已經出院，213例死亡；澳門特別行政區共77例，均已出院。