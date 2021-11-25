成都民機維修基地正式運作

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
成都航空一架ARJ21飛機停靠在中國商飛國產民機維修基地內。（中新社）
成都航空一架ARJ21飛機停靠在中國商飛國產民機維修基地內。（中新社）

11月24日上午，隨著一架大陸國產ARJ21飛機被緩緩拖入機庫維修工位，標誌著中國商飛國產民機維修基地在成都正式投運。該基地未來有望成為大陸國產大飛機綜合性維修基地。

中新社報導，該基地投用後，成都航空將在該基地首次對大陸國產ARJ21飛機開展為期10天的整機維修工作，這是第一次在四川地區開展的大陸國產民機高級別定檢維修，也意味著成都正式擁有大陸國產民機高級別定檢維修能力。

截至2021年11月，大陸國產ARJ21飛機已交付60多架。此次大陸國產民機維修基地投運，致力於降低維修成本、航材成本，提高單機效益，探索大陸國產民機規模化商業運行模式，為大陸國產民機客戶提供高品質航空維修服務。

該基地所在的中國商飛大飛機示範產業園位於成都市雙流區，將逐步建成區域大陸國產飛機航空運營、航空維修、航空培訓、區域航材中心、科研、產業服務等功能，構建面向中國大陸西南、西北和東南亞地區的客戶服務與運營支持能力。

中國商飛四川公司總經理王淩雲表示，園區現有機庫和維修機坪，能够有效支撐成都航空現有機隊規模開展維修的需要。預計到2025年，園區將初具規模，維修基地有望成為大陸國產大飛機綜合性維修基地。

截至目前，成都雙流已聚集國航維修基地、四川飛機維修、東航技術等行業龍頭和知名企業，形成了集整機維修、發動機維修、部附件維修、客改貨為一體的較為完整的航空維修產業鏈，2020年航空維修產值約60億元人民幣

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