深圳首條無人駕駛地鐵 年底運營

深圳市地鐵集團有限公司（簡稱「深圳地鐵」）23日稱，深圳首條無人駕駛地鐵線路20號線列車目前正在進行空載試運行，該工程即將通過竣工驗收，計畫於今年年底開通初期運營。

中新社報導，深圳地鐵工作人員介紹，該20號線列車無需司機值守，可以自動喚醒、自動發車、精準停車，還可以自動檢測。此外，列車還具備障礙物檢測、車輛輔助防撞、端牆防撞、脫軌檢測等安全保障功能。

同時，該列車取消司機駕駛室，乘客在首尾車廂可以目睹地鐵隧道全貌，體驗電影大片般的「隧道穿梭」。與傳統的地鐵列車相比，20號線列車首創應用基於車車通信技術的全新列控系統。通過該系統，列車信號傳輸無需中轉台，車與車可以直接「對話」，提高信息傳輸實時性，縮短行駛車距，減少發車間距時間。

在搭乘體驗方面，乘客進出站可在刷卡、刷碼的基礎上，進行刷臉無感乘車，同時所有車站標配AI虛擬智慧客服和新型3D深度視覺通行檢測技術，提升乘客出行便利性。

深圳地鐵相關負責人表示，如果出現火災等緊急情況，車站的智能疏散指示系統將發揮作用。站內所有的消防應急標誌燈、消防應急照明燈等，可根據火災發生的地線和煙霧蔓延方向，以及安全門開啟情況等，為乘客指引最佳逃生路線。