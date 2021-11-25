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漳州兩岸青年融合發展中心揭牌
兩岸（漳州）青年人才融合發展中心11月24日在福建省漳州市古城揭牌。漳州市副市長崔為磊在致辭中表示，在環境優美的漳州古城投資建設「兩岸（漳州）青年融合發展中心」，為服務兩岸青年就業創業、促進兩岸青年交流合作搭建重要平台。
中新社報導，官方數據顯示，截至目前，漳州全市共有大陸國家級涉台合作園區5個、省級涉台合作園區3個、省級台灣青年就業創業基地4個、市級台灣青年就業創業基地3個、實習實訓基地2個，在漳投資台灣百大企業或上市上櫃公司21家。
「農業、科技、教育領域等一大批台灣優秀人才在漳扎根落戶，天福集團、福欣特鋼、長春化工等一大批台資企業在漳州發展良好。」崔為磊說。
活動當天，主辦方還舉行「萬才聚漳·台灣人才就業廣場」上線儀式，並發布500個就業崗位；台灣人才到漳就業創業十條措施宣講；漳台人才融合發展論壇等活動。
近期，漳州市全面實施「萬才聚漳」行動計畫，並配套推出「關於進一步支持和鼓勵台灣人才來漳就業創業的十條措施」，從拓寬就業渠道、強化資金扶持、提升服務保障等多個方面扶持台灣青年在漳發展。
台灣青年吳素婷正是看好大陸發展前景，到漳州創辦弘暘文創企業，入住兩岸（漳州）青年人才融合發展中心。
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