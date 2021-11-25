漳州兩岸青年融合發展中心揭牌

大陸國家主席習近平明確提出2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和的目標，實現該目標的根本在於減少溫室氣體的排放，也就是說，碳排放及碳資源的有效控制和利用是大陸目前的重點工作，於是，「碳排放管理師」這個新職業在大陸應運而生，近期十分火爆，有培訓班電話還被打爆。

2021-11-25 01:08