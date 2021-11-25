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廣東拚建智慧高速公路1千公里

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東省廣州機場高速收費站正式完成智慧化升級改造。該站設計靈感來自粵劇中的水袖造型。圖為廣州機場高速收費站。（中新社）
廣東省廣州機場高速收費站正式完成智慧化升級改造。該站設計靈感來自粵劇中的水袖造型。圖為廣州機場高速收費站。（中新社）

廣東省交通運輸廳24日稱，「廣東省數字交通『十四五』發展規劃」已發布，計畫至2025年，該省交通行業數位化轉型升級成效顯著， 新建改造擴建智慧高速公路達到1000公里，航道智慧化改造達到800公里，港口智慧化轉型示範達到5個以上。

中新社報導，「規劃」明確至2025年，廣東新型基礎設施互聯互通水平全面提升，數位交通感知傳輸網基本形成。新建改造擴建智慧高速公路達到1000公里，港口智慧化轉型示範達到5個以上，一線航標遙控遙測覆蓋率達到100%，航道智慧化改造達到800公里，交通基礎設施數位化覆蓋率達30%，重大基礎設施建設工程全生命周期智能化管理試點10個以上。

接下來，廣東將融合5G、智能網聯、人工智能等新技術推進交通基礎設施智能化改造升級，構建智能交通融合基礎設施體系，推動公路感知網絡與基礎設施同步規劃建設。推進智慧鐵路建設，推行智能構件廠、數位化工地、智能檢測、遠程診斷監控等智能化手段以加強質量控制，實現鐵路工程施工全過程的精細化和智能化管理等。

在數位化出行便民服務體系方面，「規劃」明確，至2025年，新業態新模式深入示範。5G、人工智能等新一代信息技術與交通運輸行業深度融合，其中，自動駕駛與車路協同示範工程有5個。

強化綜合運輸數位化升級，促進多方式運輸協同高效，是廣東交通運輸系統下一階段的工作重點。廣東將推廣旅客聯程運輸「一卡通行、一碼通行、一票到家」，推動中國大陸全國交通一卡通拓展接入城際軌道、農村客運、輪渡等運輸方式，持續提升運輸服務智能化水平。同時，也鼓勵智慧公交、智慧地鐵等創新運營模式探索，精準挖掘客流時空分布規律，推動客運監管體系升級。

接下來，廣東將推廣應用北斗定位、駕駛行為分析等技術，加快建設道路運輸安全風險感知系統，並逐步完善全省普通公路非現場執法監測點建設，提高非現場執法監測點數據準確性和穩定性。

廣東 一卡通 高速公路

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