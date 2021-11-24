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男患濕疹難找工作 「做外送員慘」被客人嫌：叫我直接丟掉餐點

香港01 / 卡洛兒
濕疹病患者網上發文訴說自己找工作的辛酸。示意圖／ingimage
濕疹病患者網上發文訴說自己找工作的辛酸。示意圖／ingimage

天氣開始轉涼，對患有皮膚病人士來說可能是一種紓緩，有濕疹病患者網上發文訴說自己找工作的辛酸，不但常在工作時被僱主嫌棄，轉職送外賣更飽受歧視，有客人擔心會被他手部的濕疹傳染，要求他直接將飯盒扔掉，「見到你那隻手，我就沒有胃口」，令他不禁感嘆「生而為人，我很抱歉」。

香港Facebook專頁「辦公室日報」11月22日刊登讀者Jack的投稿，他指自己患有濕疹，在上班時都會被嫌棄，即使表面很有禮貌的人事部職員，亦會露出吃驚的眼神，「面試沒有下文是意料之內」他憶述1次經歷稱，到1間公司填寫文件時，就發現接待處的女職員一直看著他，沒多久後就拿起電話叫另1名同事出來，隨後對他說明「你不用填資料了，你走吧！」

又有1次樓主到另1間公司應徵時，人事部職員窩心表示自己的家人都同樣患有濕疹，但坦承即使過到這關，上司都不會聘用他，「印象中之前都有個上次也有個濕疹的人來面試，也是被上司拒絕娉用」，樓主只好無奈接受。

樓主其後轉做外賣員，為免「嚇到客人」，即使氣溫達攝氏30多度，他都會穿着長袖衫褲。惟有次送餐時不慎讓客人看到其手部的濕疹，對方竟要求他將飯盒丟掉，更口出讓人難受的說話。

樓主唯有把飯盒拿走，並在途經垃圾站附近時放下，讓流浪狗「自己吃」，樓主感嘆「就算我是個被全世界嫌棄的人，也可以為1隻流浪狗帶來溫飽」。他又表示，世界雖然很大，卻像沒有能容納自己的地方，每次被人用奇怪和驚恐的目光注視，甚至被人嫌棄和拒諸門外時，腦海都不禁浮現1句話：「生而為人，我很抱歉」。

貼文讓大量網友看得心酸，很多人紛紛留言鼓勵樓主「毋須為無知愚昧的人而抱歉」，又批評做人不能沒同理心兼沒口德，「其實有濕疹，真的會遇到很多講難聽話的人」。有同是天涯淪落人的濕疹患者則表示，小時候亦曾被同學取笑，很明白樓主要承受別人目光的痛苦，「已經又是傷疤又是傷口，還要承受眾多目光注視，真是好辛苦」。

延伸閱讀：

客人點8杯咖啡無買膠袋　故意扔錢落地洩憤　外賣員1個舉動被讚爆

訂外送訂錯　人在青衣卻選到至長沙灣取　群組發文贈有緣人

文章授權轉載自《香港01》

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