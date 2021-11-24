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被迫陪酒淪法院領導玩物 女控訴夫和弟蹲冤獄「家破人亡」

香港01 / 撰文：陳進安
董晶晶發文表示指自己成為法院領導的玩物。（微博）
董晶晶發文表示指自己成為法院領導的玩物。（微博）

江蘇鹽城市女子董晶晶日前舉報，指自己成為法院領導的玩物，被迫陪酒，又配上一張男女親吻照，並指她的丈夫和弟弟被打成黑社會人士，導致她如今家破人亡，引發廣泛關注。當地紀委事後發文，指已啟動調查程序，鹽城市亭湖區人民法院政治部副主任羅真已停職接受調查。

董晶晶周日（21日）發文表示，其丈夫和弟弟被打成鹽城「建國以來最大的黑社會」，於當地一法院分別被判處19年、21年刑期，此後她的房子被查封，家中負債纍纍，如今家破人亡，她與三個孩子將流離失所。

她又附帶一張男女親密照，以及相關聊天記錄截圖，指自己被迫跟法院領導羅真陪酒，成為法院領導的玩物。根據聊天記錄顯示，羅真不時傳送曖昧信息給董晶晶，例如說自己會等她，問她為何不理會他等等，但董晶晶基本上都沒回覆。

事後，鹽城市亭湖區紀委、監委通報稱，已啟動調查程序，羅真停職接受調查。而事件亦引發輿論廣泛關注，有人關注作為公職人員，男方作出這種行為委實不該，但也有人猜測是否因為涉事人物牽涉相關案件而遭家屬「下套」，更有人質疑董晶晶一家是靠放高利貸維生，不值得同情。

據「極目新聞」報道，董晶晶周二（23日）表示，她發了該條微博後，當局十分重視，警方即晚已找她詳細調查，她也如實介紹了事情的詳細情況。她又稱，自己結識羅真的本意是交朋友，學習法律知識，後來隨着交往深入，發生了超越普通朋友界限的情況。

她強調自己發帖並無甚麼用心和訴求，涉事照片是由旁人拍攝，且她手中尚有其他材料佐證，舉報內容皆屬實，惟因內容敏感和其他考慮，此前的網貼已被她刪除。

同日，她再次透過網絡披露和羅真的相識過程。據指，她和羅真是通過友人認識，常被羅真叫去參加飯局，期間有人起哄，讓其搞一些不雅環節來助興，她每次都不想站起來配合，惟羅真都會說「起來吧，那麼多人看著呢，滿足一下他們」，礙於其法院「領導」身份，她只好配合。

就羅真涉案情況，江蘇鹽城亭湖區紀委工作人員表示目前仍在調查中，最終調查結論會及時對外公佈。

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文章授權轉載自《香港01》

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