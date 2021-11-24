福州海絲旅遊節 主攻文旅市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「愛旅遊愛生活」2021福建旅遊交易會在福建省福州市的海峽會展中心舉行。展會上舉辦旅遊主題交易會、旅遊產品創意設計大賽、線上直播推介等活動。（中新社）
「愛旅遊愛生活」2021福建旅遊交易會在福建省福州市的海峽會展中心舉行。展會上舉辦旅遊主題交易會、旅遊產品創意設計大賽、線上直播推介等活動。（中新社）

第七屆「海上絲綢之路」（福州）國際旅遊節（簡稱海絲國際旅遊節）23日在福州啟動，活動採取線上+線下「雙線辦節」的方式，將持續至12月中旬。

本屆海絲旅遊節由中國文化和旅遊部、福建省人民政府聯合主辦，福建省文化和旅遊廳、福州市人民政府承辦，是福建落實全面打造21世紀海上絲綢之路核心區建設的重要舉措。啟動儀式現場發布「海上絲綢之路文旅產業大數據報告」，展示當前「海上絲綢之路」核心城市旅遊出行大數據旅遊成果及產業發展趨勢等信息。

中新社報導，福州市文化和旅遊局局長翁國平表示，海絲國際旅遊節為「海絲」沿線及周邊國家搭建了對外展示、優勢互補、互利互惠的全新旅遊區域合作平台，本屆海絲國際旅遊節持續突顯「國際特色、海絲特色、文旅特色」。

本屆海絲國際旅遊節邀請俄羅斯、泰國、貝寧、斯里蘭卡等國家的駐華使節，「海絲」沿線國家友好城市代表，來自國際性旅遊機構的嘉賓等共同參與。海內外嘉賓將通過「雲連線」共襄盛會。文旅合作高峰論壇舉辦「共商共建海絲沿線文旅市場合作機制」為主題的圓桌峰會和多場平行主題分論壇，與會嘉賓共同探討「海上絲綢之路」建設背景下文旅產業融合發展的核心熱點。

本屆海絲國際旅遊節將舉辦多場海絲主題活動。高峰論壇、圓桌會議邀請一帶一路沿線國家和地區旅遊部門負責人、海絲旅遊聯盟代表出席，進一步擴大福州的國際影響力。

「愛旅遊愛生活」2021福建旅遊交易會在福建省福州市的海峽會展中心舉行。圖為中國傳統工藝三寶之一的福州脫胎漆器工藝品展示。（中新社）
「愛旅遊愛生活」2021福建旅遊交易會在福建省福州市的海峽會展中心舉行。圖為中國傳統工藝三寶之一的福州脫胎漆器工藝品展示。（中新社）

福建 俄羅斯 一帶一路

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