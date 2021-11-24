京津冀直通芬蘭班列 開行

23日11時，隨著一聲汽笛長鳴，京津冀首趟直通北歐芬蘭的中歐班列駛出石家莊國際陸港，前往芬蘭首都和最大港口城市赫爾辛基。 此次班列共搭載100個標準集裝箱，貨物主要為光伏設備、醫療器材、機械部件、家具等，貨重634.05噸，貨值3443.32萬元（人民幣，下同），行程9600公里，預計歷時20天左右。

中新社報導，赫爾辛基線路是石家莊國際陸港開通的第八條國際線路，也是繼俄羅斯莫斯科、白俄羅斯明斯克、德國漢堡、波蘭馬拉舍維奇、法國巴黎之後新增的第六條歐洲線路。

「赫爾辛基線路的開通，標誌著京津冀地區到歐洲的目的地站再次擴容」。石家莊國際陸港國際班列事業部經理李江娜說，該陸港不斷織密中歐班列國際運輸網絡，全力構建石家莊北上歐洲、西至中亞、東聯日韓、南接東盟的國際物流通道和全球陸海貨運配送體系，正逐步形成通達全球、陸海內外聯動的國際化內陸樞紐。

石家莊國際陸港是河北省融入共建一帶一路的重要載體，中歐班列繼續保持穩定高位運行。