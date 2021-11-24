長江口崇明島 將有高鐵通行

長江口的崇明島將有高鐵通行了！大陸國家發改委近日批復「滬渝蓉沿江高鐵上海至南京至合肥段可行性研究報告」，這條新高鐵沿長江走向連接上海、江蘇、安徽，全長554公里，設計時速350公里。

崇明島一直是農業與漁業經濟型態，大部分地理劃區歸屬上海市，但卻是全上海經濟發展最落後的行政區，原因不外基礎建設薄弱、企業形成不了產業鏈等因素。

崇明目前還是屬於農村鄉下的生活格局，晚上7點以後就基本沒公車了，公車路線規劃也不佳，崇明中部多數家庭離最近的車站，大都需要走上半小時，何談全島全域旅遊？

工業區更是荒涼，營商環境條件較差無便利。崇明的企業多數無法形成有效的產業結構，沒有品牌意識，沒有好的工作崗位，無法挽留人才，許多崇明人都外出打工了，經濟無法向好，長期以往，崇明的經濟一直處在較初始的業態。

崇明十年前逐漸轉型為觀光旅遊的生態島，未來新建的沿江高鐵將行經崇明島，或可助力上海後花園─崇明島的觀光發展。

上觀新聞報導，發改委批復的「滬渝蓉沿江高鐵」，連接上海市、江蘇省、安徽省一市兩省，起自上海市新建上海寶山站，經江蘇省蘇州市、南通市、泰州市、揚州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。

該段線路全長554.6公里（其中新建鐵路519.9公里），設計時速350公里，為雙線高速鐵路，規劃遠景年輸送能力為每年單向5000萬人。專案全線共設16座車站，其中新建車站10座，分別為上海寶山站、崇明站、啟東西站、海門北站、如皋西站、黃橋站、泰州南站、儀征北站、南京北站、大墅站。

該專案總投資1800億元人民幣，其中工程投資1740.8億元，動車組購置費59.4億元。建設工期為：上海寶山站（含）至啟東西站（不含）段7年、啟東西站（含）至合肥南站段5年。

滬渝蓉沿江高鐵上海至南京至合肥段是大陸「八縱八橫」高速鐵路網沿江高鐵通道的重要組成部分，可進一步完善沿江高鐵通道，促進區域經濟社會協調發展等具有重要意義。

新建的高鐵崇明站位於崇明區西北城橋鎮灣南村附近，北跨陳海公路和南橫引河，東距崇明縣城區1.5km，西跨江萬公路，南距長江約3km。