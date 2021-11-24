快訊

陳吉仲：豬吃萊劑是「還好的」添加物 好比人吃保健品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長江口崇明島 將有高鐵通行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
位於長江口的崇明島經濟型態以農業和漁業為主，未來將興建高鐵通達。（百度）
位於長江口的崇明島經濟型態以農業和漁業為主，未來將興建高鐵通達。（百度）

長江口的崇明島將有高鐵通行了！大陸國家發改委近日批復「滬渝蓉沿江高鐵上海至南京至合肥段可行性研究報告」，這條新高鐵沿長江走向連接上海、江蘇、安徽，全長554公里，設計時速350公里。

崇明島一直是農業與漁業經濟型態，大部分地理劃區歸屬上海市，但卻是全上海經濟發展最落後的行政區，原因不外基礎建設薄弱、企業形成不了產業鏈等因素。

崇明目前還是屬於農村鄉下的生活格局，晚上7點以後就基本沒公車了，公車路線規劃也不佳，崇明中部多數家庭離最近的車站，大都需要走上半小時，何談全島全域旅遊？

工業區更是荒涼，營商環境條件較差無便利。崇明的企業多數無法形成有效的產業結構，沒有品牌意識，沒有好的工作崗位，無法挽留人才，許多崇明人都外出打工了，經濟無法向好，長期以往，崇明的經濟一直處在較初始的業態。

崇明十年前逐漸轉型為觀光旅遊的生態島，未來新建的沿江高鐵將行經崇明島，或可助力上海後花園─崇明島的觀光發展。

上觀新聞報導，發改委批復的「滬渝蓉沿江高鐵」，連接上海市、江蘇省、安徽省一市兩省，起自上海市新建上海寶山站，經江蘇省蘇州市、南通市、泰州市、揚州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。

該段線路全長554.6公里（其中新建鐵路519.9公里），設計時速350公里，為雙線高速鐵路，規劃遠景年輸送能力為每年單向5000萬人。專案全線共設16座車站，其中新建車站10座，分別為上海寶山站、崇明站、啟東西站、海門北站、如皋西站、黃橋站、泰州南站、儀征北站、南京北站、大墅站。

該專案總投資1800億元人民幣，其中工程投資1740.8億元，動車組購置費59.4億元。建設工期為：上海寶山站（含）至啟東西站（不含）段7年、啟東西站（含）至合肥南站段5年。

滬渝蓉沿江高鐵上海至南京至合肥段是大陸「八縱八橫」高速鐵路網沿江高鐵通道的重要組成部分，可進一步完善沿江高鐵通道，促進區域經濟社會協調發展等具有重要意義。

新建的高鐵崇明站位於崇明區西北城橋鎮灣南村附近，北跨陳海公路和南橫引河，東距崇明縣城區1.5km，西跨江萬公路，南距長江約3km。

上海 高鐵

延伸閱讀

產業雙引擎帶動房市熱絡 嘉義掀起輕豪宅造鎮風

掛鵝頭賣鴨絨 「加拿大鵝」被上海市場監管局罰200萬元

台北上海雙城論壇 12月1日登場

影／高鐵延伸屏東 縣議員爭取延伸潮州一次到位

相關新聞

陸新版網紅黑名單 吳亦凡、鄭爽在列

大陸持續高舉整頓娛樂明星、網紅主播的大旗。中國演出行業協會昨公布第九批「網路主播警示名單」，包括兩名影響力較大的職業主播...

長江口崇明島 將有高鐵通行

長江口的崇明島將有高鐵通行了！大陸國家發改委近日批復「滬渝蓉沿江高鐵上海至南京至合肥段可行性研究報告」，這條新高鐵沿長江...

京津冀直通芬蘭班列 開行

23日11時，隨著一聲汽笛長鳴，京津冀首趟直通北歐芬蘭的中歐班列駛出石家莊國際陸港，前往芬蘭首都和最大港口城市赫爾辛基。...

南沿江鐵路鋼橫梁吊裝完成

23日凌晨，隨著最後一榀鋼橫梁架設到位，由中鐵四局施工的南沿江城際鐵路上跨寧杭高鐵13榀鋼橫梁吊裝施工順利完成。

福州海絲旅遊節 主攻文旅市場

第七屆「海上絲綢之路」（福州）國際旅遊節（簡稱海絲國際旅遊節）23日在福州啟動，活動採取線上+線下「雙線辦節」的方式，將...

這村裡擠5千人直播拚流量：何以解憂 唯有爆單

大陸浙江省義烏市福田街道江北下朱村是「中國網紅直播第一村」，直播商鋪氣氛濃厚，乘載著每一個直播主「爆單致富」的夢想。現今的江北下朱村的小直播主們分為「純草根」與「科班派」，在此，人人都想成為下一個李佳琦或薇婭，使出渾身解數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。