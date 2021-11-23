中國出生率跌至43年來最低 疫情影響生娃？

（德國之聲中文網）最新發布的《中國統計年鑑2021》顯示，2020年中國全國人口出生率為8.52‰，跌破10‰，創下了1978來的新低。據《第一財經》報道，同期中國人口自然增長率僅為1.45‰，同樣創下1978年以來的歷史新低。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授對《第一財經》分析稱，疫情影響了人們的生育活動，原因包括年輕人面臨經濟方面更多更大的壓力；疫情帶來的社會活動限制措施影響了社交以至婚戀；對未來的擔憂也對人們的生育心理和生育行為產生影響等。

但董玉整也指出，雖然疫情因素可能導致出生人口短期明顯下降，但育齡婦女減少、婚育成本上升導致出生意願下降等長期因素，仍是出生人口下滑的主因。

根據此前官方公布的數字，2020年中國出生人口為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18%，比剛剛放開二胎的2016年更下降了33%。

2019年中國的死亡人口為998萬（2020年尚未公布）。專家認為死亡人口數會維持穩定或上升，出生人口若繼續降低，直至低於死亡人數，就會進入人口的負增長。

中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華接受《中國新聞周刊》專訪表示，中國人口負增長可能提前到來。之前是預估2027~2030年才進入負增長，現在如果今年不增長，明年沒有回升的話，可能就這兩年的事了。

陸傑華表示，出現人口負增長，將對人口紅利、養老金、養老照料等方面都會帶來持續性的挑戰。

（綜合報道）

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