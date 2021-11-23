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網紅直播喝農藥亡 骨灰被火化人員掉包「配冥婚」
湖南一名為「羅小貓貓子」的網絡主播日前在山東濟寧汶上縣喝農藥自殺，然而其骨灰竟被掉包配作冥婚。事件中3名疑犯被警方刑事拘留。
據《新京報》報道，汶上縣殯儀館火化工邵某在「羅小貓貓子」被火化後，藉機調包骨灰，當地殯葬從業者張某和殯葬車司機、張某親戚雷某某則負責尋找買家、運輸骨灰。
據爆料者介紹，主謀張某在縣醫院和殯儀館附近都開了壽衣店，熟知逝者情況，而倘成功配冥婚，可賺到5至7萬元人民幣，因此部分殯葬從業者會以此謀利。
汶上縣殯儀館工作人員表示，真骨灰未能成功賣出，事後有殯儀館內部員工舉報，告知「羅小貓貓子」的家人，家人遂報警。
張某妻子則表示，配冥婚一方「沒相中就沒有協商，就走了」，又曾稱「他（張某）做錯了，他擔著」、「本來就沒多大點事，趕到風口浪尖上就成事了」。事後，殯儀館火化間已加強保安措施，無關人員被禁止接近。
「羅小貓貓子」來自湖南株洲，平時常在社交平台上分享自己的穿著，粉絲達數十萬。10月15日，她在一場直播中自殺，並透露自己得了很久的抑鬱症，甚至住院兩個多月，自己平時快樂的樣子也只是為了讓大家開心，「但最近我真的繃不住了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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