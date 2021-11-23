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作品狠遭小粉紅出征 Dior切割、攝影師道歉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸攝影師陳漫（右）為Dior拍攝的宣傳照（左），引發「小粉紅」出征。（取自《券商中國》）
大陸攝影師陳漫（右）為Dior拍攝的宣傳照（左），引發「小粉紅」出征。（取自《券商中國》）

大陸知名攝影師陳漫為國際奢侈品牌迪奧（Dior）拍攝的宣傳照，引起大陸小粉紅不滿，認為照片「辱華」、刻意醜化中國女性及亞裔。Dior23日發布聲明，指陳漫的攝影作品「驕傲的矜持」是其參與的Dior藝術專案作品之一，並非Dior商業廣告。Dior一如既往尊重中國人民的情感；而陳漫也在23日晚間發布了道歉聲明。

Dior在官方微博表示，當網路輿論出現對陳漫作品的意見時，Dior立即予以高度重視，隨即刪除該作品在Dior官方線上及線下的相關內容。

聲明稱，Dior一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規，並繼續協同相關部門把關審核批准所有公開露出的作品。如發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正。Dior對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。

陳漫的微博引起大陸大批網民的謾罵留言，有網友更翻出他以往的作品，痛斥他「跪著求榮有一手的」、「精神上的乞丐」，認為這是西方對黃種人的刻板印象和汙衊。

而陳漫也在23日晚間在微博上道歉，指稱盡可能看了每一條指正，「我深深反思，為當時的稚拙無知而自責，」表示自己早期藝術觀尚未成型，對少先隊組織造成了不好影響感到非常自責，現在已下架各平台相關內容，未來將繼續沉澱進學，用扎實的作品講好中國故事。

大陸官媒央廣網為此刊發評論稱，若有品牌以創作之名行「審醜、抹黑」之實，必遭痛斥唾棄。

Dior 辱華 廣告

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