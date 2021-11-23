聽新聞
test
0:00 / 0:00
作品狠遭小粉紅出征 Dior切割、攝影師道歉
大陸知名攝影師陳漫為國際奢侈品牌迪奧（Dior）拍攝的宣傳照，引起大陸小粉紅不滿，認為照片「辱華」、刻意醜化中國女性及亞裔。Dior23日發布聲明，指陳漫的攝影作品「驕傲的矜持」是其參與的Dior藝術專案作品之一，並非Dior商業廣告。Dior一如既往尊重中國人民的情感；而陳漫也在23日晚間發布了道歉聲明。
Dior在官方微博表示，當網路輿論出現對陳漫作品的意見時，Dior立即予以高度重視，隨即刪除該作品在Dior官方線上及線下的相關內容。
聲明稱，Dior一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規，並繼續協同相關部門把關審核批准所有公開露出的作品。如發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正。Dior對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。
陳漫的微博引起大陸大批網民的謾罵留言，有網友更翻出他以往的作品，痛斥他「跪著求榮有一手的」、「精神上的乞丐」，認為這是西方對黃種人的刻板印象和汙衊。
而陳漫也在23日晚間在微博上道歉，指稱盡可能看了每一條指正，「我深深反思，為當時的稚拙無知而自責，」表示自己早期藝術觀尚未成型，對少先隊組織造成了不好影響感到非常自責，現在已下架各平台相關內容，未來將繼續沉澱進學，用扎實的作品講好中國故事。
大陸官媒央廣網為此刊發評論稱，若有品牌以創作之名行「審醜、抹黑」之實，必遭痛斥唾棄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言