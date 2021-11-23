中國新增5例本土確診 2例無症狀感染者

中國22日新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中5例為本土病例；另新增2例本土無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站今天公告，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團22日共報告新增19例COVID-19確診，其中5例本土病例依舊分布在遼寧省大連市和雲南省德宏傣族景頗族自治州，分別有4例和1例。

境外移入確診部分，當天通報的是廣東5例、雲南3例、上海2例、廣西2例，四川和陝西各1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增18例，其中本土占2例，由雲南省德宏傣族景頗族自治州通報。

截至22日，中國現有1006例確診，累計治癒出院9萬2882例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬8524例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有130萬3584人，還在醫學觀察的密切接觸者則有2萬7908人。

港澳累計確診部分，香港特別行政區有1萬2404例，其中1萬2119人出院，213人病亡；澳門特區有77例，均已出院。