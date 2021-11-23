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「愛鳥之城」德陽 迎來首批越冬候鳥

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北─德陽報導
在德陽市旌湖越冬的候鳥數量，已近600隻，以紅嘴鷗數量最多。圖／李濤提供
在德陽市旌湖越冬的候鳥數量，已近600隻，以紅嘴鷗數量最多。圖／李濤提供

「一大批紅嘴鷗來了！還帶著其他鳥兒一起到旌湖咯！」近日，在四川省德陽市觀鳥的鳥友們興奮地互相轉告。隨著天氣轉冷，從北方遷徙而來的候鳥陸續抵達德陽，「愛鳥之城」再次熱鬧起來。

據德陽市觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤介紹，根據最近幾天的觀察，目前在旌湖越冬的候鳥數量已近600隻，品種達十餘種，其中以紅嘴鷗數量最多。「我們還觀察到了近百隻白骨頂雞，雁鴨類的有鳳頭潛鴨、白眼潛鴨、綠頭鴨、斑嘴鴨、赤膀鴨、赤頸鴨等。」

候鳥目前在旌湖的主要活動區域，集中在岷江路大橋至珠江路大橋河段、黃河路大橋至凱江路大橋河段。連日來，這些地方也成為市民賞鳥和餵食的最佳場所。由於長途遷徙耗費了大量體力，候鳥都需要大量進食，旌湖裡的水生物和市民投餵，是它們主要的食物來源。

四川德陽是大陸著名的「愛鳥之城」，自2001年旌湖蓄水以來，食物鏈完整的濕地生態系統，吸引了紅嘴鷗、鷺鷥、野鴨等眾多野生鳥類；每年立冬到次年春分，都會有上萬隻候鳥從大陸西北、東北，西伯利亞、貝加爾湖甚至北冰洋等地，不遠萬里飛來越冬，吸引了大陸各地乃至美國、英國、德國等十餘個國家的愛鳥者前來觀鳥。人鳥和諧相處，形成了一道獨特的風景。

濕地 賞鳥 萬里

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