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網紅主播偷逃稅 遭處千萬罰款

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導

繼調查明星藝人偷逃稅後，網路主播也成調查對象，大陸國家稅務總局杭州市稅務局通報，先前浙江省杭州市稅務部門透過稅收大數據分析，發現兩名網路主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）涉嫌偷逃稅款，經查對兩人分別處以1倍罰款為6,555.31萬元（人民幣，下同）、2,767.25萬元。

香港經濟日報報導，通報指出，經查朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，透過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務將取得的個人工資薪水和勞務報酬所得，轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅，違反相關稅收法律法規，擾亂稅收徵管秩序。

其中，朱宸慧將所得8,445.61萬元，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅3,036.95萬元。林珊珊則將所得的4,199.5萬元，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅1,311.94萬元。

杭州市稅務局稽查局依據稅收徵收管理法、個人所得稅法等相關法律法規，對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6,555.31萬元；對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計2,767.25萬元。當局日前已向兩人下達稅務行政處理決定書，並依法履行稅務行政處罰告知程序。

另外，稅務部門在檢查中發現李志強涉嫌策畫、實施和幫助兩人偷逃稅，並干擾稅務機關調查。當局已對李志強立案檢查，將另行處理。同時，稅務部門透過稅收大數據分析，還發現其他個別網路主播在文娛領域稅收綜合治理中，自查自糾不到位，存在涉嫌偷逃稅行為，正由屬地稅務機關依法進行稽查。

大陸官方表示，將按照文娛領域稅收綜合治理工作的有關要求，加強對文娛領域從業人員的稅收管理，促使其提升稅法遵從意識，自覺依法納稅。對涉嫌偷逃稅的人員，加大查處力度，營造公平競爭稅收環境，推動文娛領域長期規範健康發展。

主播 薪水 人民幣

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