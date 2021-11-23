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浙江上山文化遺址 將申報世遺

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
浙江上山文化考古特展在北京舉行，世界最早稻作彩陶遺址將申報世遺。圖為觀眾拍攝展出的彩陶製品遺存。（中新社）
浙江上山文化考古特展在北京舉行，世界最早稻作彩陶遺址將申報世遺。圖為觀眾拍攝展出的彩陶製品遺存。（中新社）

發現迄今世界上最早稻作農業遺存、最早彩陶以及最早農業定居聚落的浙江上山文化，21日在北京國家博物館舉行考古成果特展和學術座談會。主辦方透露，上山文化遺址群目前已確立大陸國家級考古遺址公園的建設目標，並堅持以申報世界文化遺產為遠期目標。

中新社報導，中國建築設計研究院總規劃師陳同濱研究員在會上表示，上山文化遺址群申遺具有重大意義，可見證「農業起源」中的「稻作起源」這一中國對世界人類文明的重大貢獻。

上山文化發現者、浙江省文物考古研究所蔣樂平研究員表示，相較於長江中游同樣顯露若干稻米信息的早期新石器時代洞穴遺址，上山文化有三個顯著不同的特點：一是上山稻作包括栽培、收割、脫粒加工和食用的系列內容，一種嶄新的農耕行為體系已初步形成；二是上山文化先民走出洞穴，占領、定居於新石器時代活動中心的曠野地帶，標誌著一個時代真正開始；三是上山稻作是一種沒有中斷並出現穩定進步的文化現象，隨著上山文化的發展而傳播。

這次上山文化考古特展，展期兩個月至2022年1月21日結束，共展出上山文化早、中、晚三期文物近200件，包括最早的炭化稻米、最早的彩陶、最早的定居村落遺跡等上山文化重要標誌性遺存。

上山文化初步可分為早、中、晚三期，早期距今1萬年前後，中期距今9000年前後，晚期距今8500年前後。上山遺址2000年11月在浙江省浦江縣發現，2006年11月正式命名「上山文化」。

目前，浙江省發現以上山遺址為代表的上山文化遺址20處，成為錢塘江流域、長江中下游乃至全中國起步最早、規模最大、內涵最豐富的早期新石器時代遺址群。

遺址 考古

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