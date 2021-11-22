爛尾10年復活無望 山東晶圓廠8寸二手設備低價兜售

集微網消息，今年8月，山東東營政府從天津海關保稅倉拉回了一批8英寸二手半導體設備，這批設備被登記在一家名爲中聯國際的半導體公司名下。據知情人士透露，除天津外，東營等地保稅倉亦有該公司的設備滯留，滯留設備總報關價約爲3.5億美元。

另一知情人員告訴集微網，中聯國際公司已經爛尾10年之久，此次東營政府將滯留設備統一取回，原本是期望引入新的主體接盤，重啓中聯國際的8英寸項目，著手發展當地半導體産業。

然而，東營對於半導體産業重新燃起的憧憬和希冀很快就再一次破滅。隨著過去多地晶圓廠爛尾，國家發改委嚴抓規劃布局，曾多次重申半導體產業要遵循「主體集中、區域集聚」的發展原則，缺乏產業基礎和配套的東營市顯然與之不符。因此，上級單位隨即在8月中旬嚴詞否決了中聯國際的「復活」計劃，並明確表示該項目不得重啓，該項目自此便轉入了資產處置階段。

資料顯示，中聯國際項目需要處置的資產主要包括佔地近250 畝土地、建設投資超 6 億元的廠房和一大批機台設備。一位半導體行業資深廠務工程師告訴集微網：「東營的地質條件原本就不適合做晶圓廠，如今的中聯國際廠區附近又已經建起了學校和住房，不太可能有半導體領域的主體願意接盤。目前看來，或許只能期待醫院等其他領域的主體承接」。

與廠區的從長計議不同，中聯國際的這批8英寸二手設備很快吸引了大批潛在買家調研和詢問，包括中芯國際、華虹集團、中芯寧波等國內大廠，以及幾家國內外二手設備商。

根據設備清單和海關資料，中聯國際這批設備分爲已出關和未出關設備，當時在海關處申報的設備總價約爲4.65億美元，已完稅設備約1.12億美元，滯留保稅倉、未完稅的設備約爲3.53億美元。

前述知情人士透露，設備的完稅問題正是中聯國際爛尾的原因之一，當時資方與東營政府未能就設備進口關稅的分擔達成一致意見，在2011年7月辦理完部分設備的通關手續後，項目便一直陷入停滯狀態。

一位參與過這批設備調研的某晶圓大廠高管告訴集微網，這批設備年久失修、常年缺乏維護，大多數已經鏽跡斑斑，尤其是已完稅搬入廠房的機台，所以想要收購後快速投入使用並不現實，還需經過二手設備商翻新和調修。

11月19日，山東產權交易中心信息正式披露了中聯國際這批8英寸半導體設備的掛牌轉讓信息，轉讓底價約爲8.9932億人民幣，保證金爲1億人民幣。設備主要包括光刻機（Nikon）、光阻塗佈機（TEL/SVG等）、乾法刻蝕機（LAM等）、物理氣象沉積機（AMAT等）、化學氣象沉積機（AMAT等）等設備，其中已清關設備評估價約爲2.1584億人民幣，未清關設備約爲6.8348億人民幣。

這批8英寸二手設備的掛牌公告期爲自11月19日起的20個工作日，分期支付要求首期付款不低於交易價款的80%，受讓方應在《資産交易合同》簽訂後3個工作日內一次性支付，剩餘交易價款應在《資産交易合同》簽訂後1個月內付清。

從當初報關的4.65億美元（折合人民幣29.673億）到如今掛牌的底價8.9932億元，如此大幅的折價反映出了這批設備狀況堪憂，這一現象與市場上價格正暴漲的8英寸二手設備形成了鮮明的對比。據華爾街日報報道，1995年製造的8英寸二手光刻機佳能FPA3000i4，在2014年10月只值10萬美元，今天則值170萬美元，足足增長了17倍。

不過，東營政府尋求解決歷史遺留問題的態度依然值得其他爛尾項目所在地學習，這批二手設備倘若繼續「躺」在爛尾廠或保稅倉，只會繼續加速貶值。而如果能經過翻新和改造後重新進入中國半導體產業，不僅能爲產能建設添磚加瓦，也能最大程度的爲東營政府止損。

目前，業界最關注的問題仍是這批設備最終將花落誰家。一位二手設備翻新廠商告訴集微網，目前掛牌的底價與這批設備的價值大致相符，不排除會進一步參與這批項目的評估和競拍。