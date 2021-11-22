出售公共房屋驚現「蟑螂屍路」 鄰居崩潰：每兩三個月搞一次

香港大埔富亨邨一間已出售的公共房屋，有獨居的中年屋主長期醉酒兼帶垃圾入屋，滋生大量蟑螂蟲蟻，日前有清潔工趁其家人代為收拾房屋時進行大消毒清潔，結果數百隻蟑螂被撲殺時，急忙爬出走廊及升降機大堂大逃亡，形成一條「蟑螂屍路」，場面嚇人。有區議員指涉事單位衛生問題已困擾該幢大廈超過十年，批評房署在租置公屋角色定位模糊不清，單位未出售前未有著力處理，至售後又推予法團及管業處負責，造成今次亂象。

垃圾屋男屋主離異後獨居性情大變

涉事的垃圾屋位於大埔富亨邨亨隆樓24樓一個單位，綜合街坊及區議員描述，男屋主年約五十多歲，早年曾與家人同住，其後妻子與其離異攜同子女離去，自此男屋主性情大變，日日買醉，曾試過在商場附近醉倒長凳上「露鳥」並昏迷不醒，經常需要召救護車送院檢查，成為屋邨內無人不曉的怪漢。

有鄰居稱，男屋主獨居後無法自理生活，不斷將街邊垃圾帶入屋內，甚至有人目擊將街邊拜祭遊魂野鬼的燒肉及白飯帶回家中享用，事後留在屋內不作清理，久而久之屋內滋生大量蟑螂蟲蟻，不但爬至隔鄰單位，甚至連樓下及樓上數層住戶亦告受害。鄰居數年前聯署去信要求房署跟進，但事件不了了之。

據知，屋主的家人有定期探望及幫忙收拾房屋，但每次一搬動屋內物品，數百隻蟑螂便會亂竄爬出屋外，情況每隔兩三個月便發生一次，管理處已作出針對性部署，每次收拾房屋如臨大敵，派出數名清潔工帶同殺蟲水及消毒劑到場，徹底清潔24樓走廊及涉事單位範圍，但情況一直無法改善。

清潔工如臨大敵 走廊撲殺蟑螂

昨日（21日）下午2時許再次有人到涉事單位收拾房屋，當男屋主的胞妹入屋收拾時，數百隻蟑螂大軍再度大舉逃亡，沿單位大門爬出走廊、渠位、電錶房以及垃圾槽口，清潔工立即使用大量殺蟲水撲殺，再用掃把掃入垃圾車內，最後用水喉射水清潔，現場屍橫遍野，場面嚇人，有街坊沿走廊及升降大堂拍片稱：「真的好誇張，屍橫遍野。」

有關影片放上網後引起熱議，有人直言是「恐怖演習」、「不知道的人以為是尋仇」，亦有網友替垃圾屋附近鄰居寄予無限同情，「好恐怖，住同一層的人不知道怎麼辦」、「有個壞鄰居真的很可怕。」

區議員：房署在租置公屋定位模糊不清

大埔區議員何偉霖表示，涉事單位衞生問題已困擾該幢大廈其他住戶多年，他曾跟求房署跟進，要求向涉事屋主實施扣分甚至強制遷離，惟房署遲遲不肯跟進，直至兩年前屋主正式買入單位，根據業權屬私人擁有，房署已無權處理，變成屋主的家人每次收拾房屋，便釀成清潔工忙於在走廊及升降機大堂撲殺蟑螂，造成恐怖「蟑螂屍路」的場面。

他指出，租者置其屋屬舊物件，房署作為大廈的其中一個持份者，一直將大廈管理責任交由法團全權負責，定位模糊，每當出現公用設施維修、單位管理問題時，房署每每卸責，將責任推予法團及管業處跟進，強調部分單位仍屬出租單位，房署有責任跟進問題到底，今次垃圾屋正是房署遲遲不肯跟進造成的惡果，要求房署必須正視，否則問題只是冰山一角，其他同類屋邨亦會受害。

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文章授權轉載自《香港01》