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國際掀抵制冬奧聲浪 北京：場館各項建設按計畫完成

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京市重大項目建設指揮部辦公室副主任丁建明，說明冬奧場館建設情況。（香港電台）
北京市重大項目建設指揮部辦公室副主任丁建明，說明冬奧場館建設情況。（香港電台）

因為新疆人權問題和網球好手彭帥爆料事件，國際社會最近掀起抵制北京冬奧的聲浪，儘管如此，北京當局仍表示，冬奧各項建設將按計畫高質量完成。

香港電台報導，北京市重大項目建設指揮部辦公室副主任丁建明表示，場館建設是辦好北京冬奧會的基礎，即使面對新冠疫情衝擊，冬奧工程仍實現疫情「零感染」，各項建設按計畫高質量完成。

截至上月28日，擔負北京冬奧會及冬殘奧會開閉幕禮的大陸國家體育場「鳥巢」改造工程已完工。至於由北京市負責建設的北京賽區和延慶賽區8個競賽場館、16個非競賽場館及31項配套基礎設施亦全數完工投用。

丁建明提到，北京冬奧建設的規劃佈局以節儉為主，不搞大拆大建，力求簡約精彩。北京賽區承擔冬奧會全部冰上比賽項目，除新建的速滑館和首鋼滑雪大跳台外，其他競賽場館全部利用北京2008年奧運會的場館。

他又說，冬奧場館在賽後將繼續服務城市民生發展。其中，能夠接待約2300多名運動員的北京冬奧村，在賽後將用作北京人才公租房，面向社會服務民生。至於北京冬奧會主媒體中心借用了建設中的國家會議中心二期，賽時完成部分建設服務全球約15000名記者，賽後則繼續建設，最終實現會展功能。

北京冬奧 疫情 香港

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