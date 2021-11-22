兩岸不親但比斷流好 雙城論壇12/1登場 柯文哲龔正視訊

台北上海雙城論壇確定12月1日登場，今年仍受疫情影響，雙城論壇仍比照去年採視訊方式舉辦，不另辦分論壇，僅半天主論壇，定調維持兩岸城市交流，由台北市長柯文哲及上海市長龔正視訊主持，市長柯文哲也會就兩岸城市交流，維持五個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」基調。

原定今年6月中就要舉行的線上台北上海雙城論壇，因疫情影響取消，柯文哲日前表示，「現在兩岸不親，飛機飛來飛去，不讓我們去ＷＨＯ，鳳梨釋迦也不進口，還有美中對抗激烈」，但兩岸交流比斷流好，因此他還是主張線上舉辦，大陸方面態度也是能辦就辦，但這種東西很政治，辦不辦也不是上海決定，還需要批准。

北市府今天確定今年雙城論壇12月1日登場，市府表示，為持續推展城市交流，台北、上海雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，今年論壇以「新經濟新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規畫兩場主題演講。

另外，台北上海雙方也透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館。

至於今年雙城論壇將規畫簽署合作備忘錄，就動物園、國樂團及創新科技三個領域進行交流與合作。並考量現階段兩市各有檢疫管制，今年論壇比照去年型態，仍採視訊方式舉辦。

北市府表示，市長柯文哲對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，他認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信。過去兩市透過雙城論壇的平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。