快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸不親但比斷流好 雙城論壇12/1登場 柯文哲龔正視訊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
去年台北、上海雙城論壇首度以視訊方式進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互揮手致意。本報資料照片
去年台北、上海雙城論壇首度以視訊方式進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互揮手致意。本報資料照片

台北上海雙城論壇確定12月1日登場，今年仍受疫情影響，雙城論壇仍比照去年採視訊方式舉辦，不另辦分論壇，僅半天主論壇，定調維持兩岸城市交流，由台北市長柯文哲及上海市長龔正視訊主持，市長柯文哲也會就兩岸城市交流，維持五個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」基調。

原定今年6月中就要舉行的線上台北上海雙城論壇，因疫情影響取消，柯文哲日前表示，「現在兩岸不親，飛機飛來飛去，不讓我們去ＷＨＯ，鳳梨釋迦也不進口，還有美中對抗激烈」，但兩岸交流比斷流好，因此他還是主張線上舉辦，大陸方面態度也是能辦就辦，但這種東西很政治，辦不辦也不是上海決定，還需要批准。

北市府今天確定今年雙城論壇12月1日登場，市府表示，為持續推展城市交流，台北、上海雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，今年論壇以「新經濟新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規畫兩場主題演講。

另外，台北上海雙方也透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館。

至於今年雙城論壇將規畫簽署合作備忘錄，就動物園、國樂團及創新科技三個領域進行交流與合作。並考量現階段兩市各有檢疫管制，今年論壇比照去年型態，仍採視訊方式舉辦。

北市府表示，市長柯文哲對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，他認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信。過去兩市透過雙城論壇的平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。

上海 雙城論壇 疫情

延伸閱讀

高端4劑陳時中稱不然要怎樣 柯文哲：一皮天下無難事

柯文哲：台灣缺綠電 藍綠卻還在爭論傳統能源

北市搭帳篷也能租5千？ 柯文哲：5、6千元就是這樣啊

林靜儀不出席救濟審議小組會議 柯文哲批：何必掛名

相關新聞

兩岸不親但比斷流好 雙城論壇12/1登場 柯文哲龔正視訊

台北上海雙城論壇確定12月1日登場，今年仍受疫情影響，雙城論壇仍比照去年採視訊方式舉辦，不另辦分論壇，僅半天主論壇，定調...

兩岸微流行／「水家電」享受生活

大陸人的家庭生活與卅、四十年前截然不同，這反映在對喝水這件事情有更細緻的追求。淨飲機、奶茶機、茶吧機、氣泡機，各種「水家...

海口美蘭機場二期12/2投運

海口美蘭國際機場二期擴建項目計畫於12月2日投入運營。

陝西街頭現飛車戰 瑪莎拉蒂、捷豹為「他」亡命追撞

一輛瑪莎拉蒂和一輛捷豹在馬路上相互追逐、撞擊，直到車頭互懟停下，這不是電影拍攝現場，而是發生在陝西銅川街頭的一幕。只見兩...

人妻遭家暴3年拒離婚原因曝光「老公太帥」 網見真身：眼睛壞了

被丈夫家暴兼趕出家門，人妻還堅持不離婚，原因竟是丈夫太帥？近日大陸1名人妻的經歷在網上瘋傳，她稱長期被丈夫家暴，打得身體多處瘀傷，但一直不願意離婚，坦言覺得老公長得太帥，而且是自己初戀情人，不可以放棄這段婚姻。她的丈夫直認打老婆，「我每天打她，我每天罵她」，但對妻子仍有愛。

上海女巨額消費後懊悔 竟用冥幣成功騙回逾19萬元美容費

上海一名李姓女子早前到一家醫療美容機構消費後感到懊悔，於是竟選擇用冥幣充當真幣來忽悠機構工作人員，讓對方把她已經刷卡付出的4.4萬元（人民幣，以下同，約新台幣19萬元）退回到自己銀行戶口，因而於近日被上海靜安區檢察院以詐騙罪提起公訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。