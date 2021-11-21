人妻遭家暴3年拒離婚原因曝光「老公太帥」 網見真身：眼睛壞了

被丈夫家暴兼趕出家門，人妻還堅持不離婚，原因竟是丈夫太帥？近日大陸1名人妻的經歷在網上瘋傳，她稱長期被丈夫家暴，打得身體多處瘀傷，但一直不願意離婚，坦言覺得老公長得太帥，而且是自己初戀情人，不可以放棄這段婚姻。她的丈夫直認打老婆，「我每天打她，我每天罵她」，但對妻子仍有愛。

事實上，這對夫婦的故事出自湖南都市頻道6月時播出的節目，講述他們如何難離難捨，原來雙方家人關係很差之餘，妻子長期無理懷疑丈夫出軌，丈夫不堪煩擾下經常向妻子動粗。大陸網民看完節目後，其實較同情丈夫一方，惟最關注的焦點仍是那位人夫到底「有多帥」。

這對人人都認為應該離婚的夫婦，獲安排見婚姻調解員後，關係竟迎來轉機，最後更有了個好結局，事件令網民大跌眼鏡。

台灣及部分大陸媒體近日報導，大陸1對年輕夫婦出現婚姻危機，妻子長期被家暴，但因丈夫太帥而不願離婚，但形容「丈夫帥得一塌糊塗」，則應該出於媒體的演繹。事件出自今年6月湖南都市頻道節目《尋親記》的內容，26歲的王強和23歲的李霞認識了2個月就閃婚，原本夫婦倆很甜蜜，但很快經常吵架。

兩人是經村內長輩介紹認識，3年前李霞芳齡20，正值是青春少艾，而王強在村內出名老實又帥氣，被封為「白馬王子」，左鄰右里都認為2人結合是「完美的一對戀人」。未料2人婚後很快出現磨擦，3年後李霞向媒體投訴，自己被家暴更遭趕出家門，要去外面租屋住。

李霞將被家暴的證據一一拍下，表示丈夫原本對她很好，但婚後1段時間像變了個人似的，除了打她還試過用煙頭燙她。她帶同媒體上家找王強對質，王強全程不反駁，僅稱每次吵架都是妻子出手在先，常無故離家出走，有時還亂掉東西。

原來吵架的起因，是李霞長期懷疑丈夫有外遇，理由包括回家馬上洗澡、不接電話、有女生加他QQ等。李霞其實在丈夫手機內偷偷裝了定位系統，但承認找不出丈夫出軌的確切證據。因為擔心她離家出走期間，丈夫會去找其他女人，所以又在丈夫房門裝了閉路電視。

李霞說丈夫實在太帥，不可能離開他。惟網民看到王強真身後，指李霞「眼睛壞了」。（湖南都市頻道《尋親記》截圖）

2人原來只領了結婚證，雙方一直未辦婚禮，因為2家人關係很差，王強批評妻子是個「媽寶女」，只聽父母的話。媒體訪問了雙方家人甚至鄰居，多數意見都覺得2人應該離婚，但李霞堅持不離。丈夫去年在家人要求下，入稟申請離婚，但最後仍是撤回申請。

李霞和丈夫對質時，多次強調與丈夫是初戀，自己會不自覺去找他。她原本的家庭關係不好，父母關係差，她和爺爺嫲嫲住，自小常見到爺爺打嫲嫲，「但我奶奶仍是和他過了一輩子」，她又認為一離婚就可能離第二次、第三次，直言「他太帥了，我離不開他，但是他太欺負人了，我真的受不了」。

對於家暴行為，王強在鏡頭前已毫不忌諱，直認「我每天打她，我每天罵她，她都要和我在一起，你說世上有這樣的女人嗎？」。他指妻子經常說沒安全感，每天半夜4、5點起床哭，他忍無可忍叫她到外面哭，趕她出房，結果她哭到鄰居報警。妻子長期無故猜測又情緒不穩，令他覺得很累，但能理解妻子很需要他，對妻子還是有感情，所以才沒有離婚，但也不懂得如何繼續相處。

節目組最後幫他們找來婚姻調解員，網上瘋傳的多出自這部分，調解員叫李霞說出丈夫優點，她開口就似少女談論夢中情人一樣，「覺得他長得帥」、「帥和高」、「做事很認真」，尤其是爸爸一直說她是沒用的人，所以抵擋不了丈夫的體貼和細心。事實上，王強仍愛着妻子，覺得她單純又沒物質要求，但她疑心愈來愈重。

這段人人不看好的婚姻，最後竟有個好結局，李霞最後告訴丈夫自己懷孕了，丈夫馬上眼泛淚光，希望妻子別再胡思亂想，給他多一點信任，他一定好好好養家。媒體其後再找李霞時，她說自己聽了調解員的話，懷孕後沒再胡思亂想，肉眼可見她整個人都顯得精神了。

其實節目播出時，許多網民較同情王強，認為他妻子的確疑心太重，而且看起來很神經質，雖然打人不對，但「男的挺可憐的」。然而，也有很多人關注到底王強有多帥，但看到真身時，得出的結論是李霞「眼睛壞了」、「中蠱了」、「是時候換眼鏡了」。

夫妻見婚姻調員後，丈夫發現妻子懷孕，眼泛淚光希望妻子別胡思亂想，他會好好養家。（湖南都市頻道《尋親記》截圖）

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文章授權轉載自《香港01》