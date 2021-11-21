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上海女巨額消費後懊悔 竟用冥幣成功騙回逾19萬元美容費

香港01 / 文． 陳進安
李女斥巨資在位某商廈一家醫療美容機構消費，並當場接受了祛皺、填充眼袋等醫美服務。圖／瀟湘晨報
李女斥巨資在位某商廈一家醫療美容機構消費，並當場接受了祛皺、填充眼袋等醫美服務。圖／瀟湘晨報

上海一名李姓女子早前到一家醫療美容機構消費後感到懊悔，於是竟選擇用冥幣充當真幣來忽悠機構工作人員，讓對方把她已經刷卡付出的4.4萬元（人民幣，以下同，約新台幣19萬元）退回到自己銀行戶口，因而於近日被上海靜安區檢察院以詐騙罪提起公訴。

事發於今年3月26日，李女斥巨資在位某商廈一家醫療美容機構消費，並當場接受了祛皺、填充眼袋等醫美服務。然而事後她開始為自己的衝動消費懊悔，於是想把已付的美容費討回。4月16日，她按原定計劃回到美容機構覆診，獲工作人員熱情接待。她當時隨身攜帶了一個袋，袋中若隱若現露出5沓百元人民幣，並謊稱家人要查她的銀行流水，希望對方能把上次刷卡消費的4.4萬元退回，她改以等額的現金取代。

李女消費4.4萬元人民幣後感後悔於是行騙。圖／瀟湘晨報
李女消費4.4萬元人民幣後感後悔於是行騙。圖／瀟湘晨報

由於不敢得罪這位花錢豪氣的大客，工作人員立即請示財務總監，獲同意後讓財務人員轉4.4萬元到李女的銀行戶口，並按照要求備註是退款。得手後，李女假裝接電話離去，而當工作人員將裝滿「現金」的袋上交後，發現除了兩張百元的真幣外，用膠袋和廢報紙包裹的5沓都是冥幣。

5月12日，李女被警方緝拿歸案，並如實供述事件來龍去脈。然而她竟不認為自己的行為涉嫌犯罪，直言「我就是要拿這些冥幣來拿回他們讓我消費的錢」。不過經一番教育後，她還是認罪認罰，在家屬幫忙下退賠了錢，並獲得了被騙機構的諒解。檢方經審查後認為，李女以非法佔有為目的，騙取他人財物，數額較大，其行為已觸犯《刑法》，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》

醫美 人民幣 詐騙

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