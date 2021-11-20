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10月中旬本土疫情爆發 陸官方：已進入掃尾階段

中央社 / 台北20日電
中國10月中旬爆發自武漢市以來最嚴重的COVID-19本土疫情後，官方今天宣布，本輪疫情已進入掃尾階段，這是因為疫情防控採取有力措施，並得益於中國較高的疫苗覆蓋率。 新華社
中國10月中旬爆發自武漢市以來最嚴重的COVID-19本土疫情後，官方今天宣布，本輪疫情已進入掃尾階段，這是因為疫情防控採取有力措施，並得益於中國較高的疫苗覆蓋率。 新華社

中國10月中旬爆發自武漢市以來最嚴重的COVID-19本土疫情後，官方今天宣布，本輪疫情已進入掃尾階段，這是因為疫情防控採取有力措施，並得益於中國較高的疫苗覆蓋率。

10月17日以來，中國大陸出現多點散發本土疫情，且快速蔓延。據官方通報，這波Delta變異株為主的疫情迄今波及21個省份，累計確診1517例。

官媒健康時報今天引述北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾指出，這次疫情是武漢疫情以來波及範圍最廣、防控困難最大的一次，但中國還是基本在2個潛伏期（28天）就控制了疫情發展的態勢，充分說明國家的疫情防控措施是有效的。

中國國務院聯防聯控機制今天下午舉行新聞發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒指出，截至目前，本輪本土疫情波及的省份中，有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例。額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置。多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情。全國本輪疫情整體上進入掃尾階段。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，目前全國疫情整體呈現向好態勢，多省疫情均已得到控制，除遼寧省大連市以外，其他省份近日僅個別地方有零星病例報告，病例主要來自集中隔離點和風險管控區域，疫情已進入掃尾階段。

他說，這次疫情雖然涉及面廣，病毒傳播速度快，但都在較短時間內得到有效控制。在疫情防控方面，國家衛健委借鑒多地疫情處置經驗，在抓早抓小、快速控制疫情等方面採取了有力措施。

吳良有並表示，本輪疫情能在較短時間內得到控制，得益於中國較高的COVID-19疫苗接種率。

他指出，截至11月19日，中國大陸疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成完整接種10.76億人，群體覆蓋率分別達到了86.9%和76.3%；加強免疫接種（追加第3劑）6573萬人，為阻斷COVID-19病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。

吳良有表示，下一步將全面深入系統總結本次疫情的經驗教訓，突出精準防控、堅持抓早抓小，進一步在推動防控措施落實上下功夫，持續推進疫苗接種工作，全力以赴做好冬春季和即將來臨的元旦、春節疫情防控工作。

中國大陸本輪疫情近日明顯趨緩，迄今已連續4天通報新增本土確診病例都在個位數。

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