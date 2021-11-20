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大陸官媒再發「彭帥與維尼同框照」 被指提油救火引更多質疑

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大陸官媒再發彭帥近照 被指「提油救火」引發更多質疑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在大陸都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在大陸都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

大陸網球名將彭帥本月2日在微博揭發曾被迫與大陸前副總理張高麗發生性關係後就音訊全無，引發國際社會高度關切。大陸官方媒體中國環球電視網（CGTN）17日發布一封聲稱是彭帥寫的電子郵件對外報平安，但外界普遍質疑這封郵件的真實性。CGTN新媒體編輯部責編沈詩偉19日深夜於推特再發布三張彭帥近照，更被指是在「提油救火」，讓外界對彭帥目前處境更加擔憂。

沈詩偉於北京時間19日深夜在個人推特上公布號稱是彭帥發在微信朋友圈的三張近照。沈詩偉表示，彭帥問候大家「周末愉快」。

自由亞洲電台指出，目前都已過了立冬，但相片裡彭帥仍一身短褲短袖。報導稱，有眼尖網友看到彭帥自拍照裡，背後還有一張她與小熊維尼的合照，「就有人質疑，彭帥是不是釋放自己正在黨國掌控的壓力下說話的信息？」

此外，彭帥手中抱著功夫熊貓，熊貓在大陸又被稱為國寶與「國保」同音。「國保」即國家政治安全保衛，是大陸主要安全部門之一，負責國內安全保衛，大陸網友常將「國保」戲稱為熊貓或大熊貓。

CGTN本周三發布一封號稱是彭帥寫的英文電子郵件，彭帥除在信中報平安，並指她遭性侵的指控是不真實的。但外界普遍懷疑這封信的真實性。

國際女子網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）就在一份聲明中表示，他「很難相信」這封郵件是彭帥本人或在她授權下執筆的。

彭帥行蹤成迷已經成為國際新聞事件，美國之音報導，白宮發言人莎琪19日在白宮例行記者會上說：「我們對有關彭帥在指控一名前中華人民共和國高官性侵後似乎下落不明的報導深表關切。我們與其他方面一起，呼籲中國當局提供獨立的、可核實的證據，證明她的下落和她的安全。」

聯合國人權事務高級專員辦公室發言人斯羅塞爾也在日內瓦對媒體談到彭帥事件，他表示，「重要的是，要有關於她的下落和福祉的證據，我們敦促對她提出的性侵指稱進行完全透明的調查。」

BBC中文網報導，美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）表示，彭帥的事件「必須被調查」，她還呼籲人們「不要對她的權利保持沉默」。

報導稱，小威廉絲並非唯一對彭帥事件表達關注的網球運動員。近日，幾乎整個網壇都對此密集發聲。許多人都在推特上發布「#WhereIsPengShuai」（#彭帥在哪裡）的標籤，並附上彭帥的照片。

CGTN新媒體編輯部責編沈詩偉19日深夜於推特發布三張聲稱是彭帥的近照，卻讓外界對彭帥目前處境更加擔憂。（截圖自沈詩瑋個人推特）
CGTN新媒體編輯部責編沈詩偉19日深夜於推特發布三張聲稱是彭帥的近照，卻讓外界對彭帥目前處境更加擔憂。（截圖自沈詩瑋個人推特）

彭帥 性侵

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