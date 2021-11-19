大陸首座 高速加氫站啟用

位於山東濟青高速北線淄博南服務區的高速加氫站18日正式啟用，是大陸首座高速加氫站，日供氫能力500kg，可滿足50輛氫燃料車加注。

中新社報導，今年4月，科技部與山東省人民政府簽署「氫進萬家」科技示範工程框架協議，山東成為大陸全國首個也是目前唯一一個氫能大規模推廣應用的示範省份。在這項示範工程中，山東提出打造大陸首條氫能高速走廊，即通過對濟青高速開展氫電改造升級，在濟青高速服務區配套建設加氫站不少於10座，滿足高速公路機電設施、過往車輛及人員的能源需求，形成多能互補的清潔、高效、低碳、循環的現代化綜合交通運輸體系。

目前中國石化濟南東服務區加氫站正在施工中，預計今年12月底完工。屆時，大陸第一條「氫能高速」就將建成。高速加氫站建成後，將逐步拓展汽柴油、LNG、氫氣、充換電、光伏充電、連鎖便利服務等功能，打造「油氣氫電服」五位一體綜合能源港。在此過程中，山東也將加大安全監管力度，綜合借鑒中國石化、德國林德、美國空氣化工等領先企業生產運營經驗，聚焦閥門、儀器儀表、管道、傳感器等環節，開展測試論證，探索制定高速加氫站標準規範。

中國石化山東石油分公司副總經理馮東明稱，以濟青「氫能高速」為紐帶，串聯以齊魯石化為中心的淄博、濟南、濱州氫能產業圈和以青島煉化為中心的青島院士港、西海岸、濰坊氫能產業圈，形成「氫-車-站」聯動的氫能供應「山東模式」。

這將有效緩解當前燃料電池車輛高速公路運行過程中的加氫焦慮，帶動燃料電池車輛長途運輸的規模化應用。而隨著氫能高速的建成，試點城市濟南、濰坊等將逐步實現跨城際及市內物流配送傳統能源汽車的氫能化替代和更換。