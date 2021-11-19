甘肅中歐班列「天馬號」 入歐省35天
中國鐵路蘭州局集團有限公司18日發布消息稱，始發於甘肅武威的中歐班列「天馬號」目前已開闢入歐新通道，相比經由亞歐大陸橋傳統中歐班列線路，新通道平均運輸時間節省35天以上。搭載「天馬號」國際貨運班列銷售到歐洲的貨物已覆蓋德國、法國、義大利、羅馬尼亞等19個國家。
中新社報導，17日傍晚，滿載著汽車成套生產線、防疫物資、搬運機器人、交互智能平台、高純度鎂錠等50車40英尺集裝箱貨物，由甘肅武威南發往德國杜伊斯堡。
中國鐵路蘭州局集團有限公司蘭州貨運中心武威南貨運營業室負責人胡鵬18日表示，這是「天馬號」中歐班列首次繞開傳統中歐班列線路，開闢高效運行的入歐新通道。
胡鵬說，此次對「天馬號」中歐班列運輸線路進行了優化創新，班列從武威南站出發由霍爾果斯出境後，經哈薩克伊列茨克、俄羅斯布良斯克，從白俄羅斯布魯茲吉—波蘭庫茲尼卡通道進入歐洲。該線路全程僅用時13天，相比經由亞歐大陸橋傳統線路，平均運輸時間節省35天以上。
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