貴州首列中歐班列 發車

11月18日10時30分許，隨著聲聲汽笛長鳴，一列滿載著50個大櫃貨物的中歐班列從貴陽市都拉營火車站緩緩駛出，預計15天後直達俄羅斯莫斯科沃爾西諾。

該班列是貴州首次整列發出的中歐班列，標誌貴州開行中歐班列實現零突破，成為貴州積極融入一帶一路建設，參與西部陸海新通道建設、助力「黔貨出山」的又一新舉措。

中新社報導，貴州本次開行的中歐班列，裝載的貨物主要有正安吉他、電子器件、有色金屬和陶瓷製品等，11月18日從貴陽市都拉營火車站出發後，中途不轉站、不換箱，直接經滿洲里出境，預計12月3日即可抵達莫斯科沃爾西諾，全程約15天，運輸時間較海運約53天縮短了38天，大幅提升運輸效率。下一步，貴州還將開行到波蘭馬拉、德國杜伊斯堡等地的中歐班列。

近年來中歐班列因其運量大、價格低、時效性強、綠色環保、檢疫環節接觸感染風險低等多項優勢脫穎而出。特別是當前新冠肺炎疫情持續衝擊影響下，海運價格大幅提升，越來越多的貿易商將進出口貨源向中歐班列轉移。

貴州是大陸國家西部陸海新通道、長江經濟帶和一帶一路建設的重要通道，是中國西南地區重要陸路交通樞紐，同時擁有豐富的礦物資源、生物資源和農特產品，外貿發展運量潛力大。

貴州省商務廳廳長、貴州省投資促進局局長馬雷表示，中歐班列拓展了貴州向中亞、歐洲開放新空間，促進了國際貿易便利化，打通了貴州省農特產品出口渠道。此次班列實現了貴州與歐洲集散中心點對點直達直發，助力貴州融入一帶一路建設及西部陸海新通道建設。