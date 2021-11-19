上汽整車 從福建坐火車去歐洲

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首批上汽名爵整車，17日「乘坐」特貨JSQ6國際聯運班列，從福建寧德陸港始發，前往歐洲。這是上汽集團乘用車寧德基地首次實現整車全程鐵路運抵歐洲。 　

中新社報導，據寧德市交投物流集團介紹，該批整車將經新疆霍爾果斯口岸換乘，在俄羅斯聖彼得堡港「分撥」，預計33天後抵達德國、比利時等歐洲國家。 　　

當地官方表示，該班列由寧德市交投集團、中鐵特貨南昌分公司、世鐵特貨、寧德市交投物流集團攜手開行，中鐵南昌局集團公司貨運部特批三車國際聯運指標，首次採取「全程提單」模式，為上汽集團提供一票到底的門到門服務，助力上汽寧德整車遠銷海外。 　　

上汽集團乘用車寧德基地項目2018年落地寧德市，是福建省目前設計產能最大的新能源乘用車生產項目，生產的車型遠銷東南亞、歐洲、南美、中東等地區60多個國家。2020年，上汽寧德基地完成整車出口2.4萬台，今年有望突破8萬台，目前已經搭建起了完善的「公鐵海」聯運體系。

寧德市交投物流集團董事長羅巧華表示，將借助寧德陸港「公鐵海」一體化優勢，精心設計出口班列運輸路徑，探索上汽寧德基地商品車出口歐洲鐵路國際聯運，為上汽商品車走出國門提供便捷的「直通車」，降低企業物流成本，不斷提高國產商品車的國際競爭力。

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