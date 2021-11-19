雙11對台快件 堆滿馬尾集運倉

一年一度的「雙11」購物熱潮剛過，位於福建省福州市馬尾區的對台海運快件集運倉迎來出貨高峰期。在7000平方米的馬尾對台海運快件集運倉的倉庫裡，近1000組貨架滿滿當當，堆滿了即將發往台灣的「雙11」快件；近200名工人齊上陣，對快件進行收貨、入庫、分揀、上架，宏大的忙碌場面令人震撼。

中新社報導，福建融達通供應鏈管理有限公司總經理王政表示，對台海運跨境電商集貨倉，也是大陸業務規模量最大的對台海運集貨倉。今年「雙11」有近30萬的訂單是通過他們的集貨倉轉運到台灣消費者手中的，就當前情況來看，業務增長是比較快的。

王政表示，現在工人每天都加班到晚上12點，才能消化大部分的貨量，這種忙碌狀態還將持續到11月底。

去年，福州馬尾亭江新增了一個跨境電商監管中心。今年在海關的支持下，該跨境電商監管中心的監管能力得以提升，一方面場地擴大，另一方面海關在現場加班加點提供查驗、審單清關等服務。福州海關人士稱，今年來，通過馬尾跨境電商監管中心出口到台灣的貨量同比增長了近10倍。

自去年10月跨境電商對台海運專線開通以來，「華航3」貨運班輪每周兩次往返馬尾與台灣之間，運載量累計達3000個大櫃，帶動整個福州對台跨境電商出口額超過10億元人民幣，促進了馬尾乃至福州的跨境電商對台出口業務發展。

業界人士認為，通過對台集運倉、跨境電商監管中心和跨境電商對台海運專線的串聯，形成了倉、關、干、配供應鏈上下游聯動，使對台跨境電商能更好服務於平台及台灣消費者。