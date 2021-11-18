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兩岸青少年繪畫交流活動 南投和溫州兩地連線舉行

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
以「 童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，兩岸小畫家們有的用粉彩，有的用水墨丹青，描繪兩岸美景。溫州台辦提供
以「 童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，兩岸小畫家們有的用粉彩，有的用水墨丹青，描繪兩岸美景。溫州台辦提供

以「童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，14日在南投和溫州兩地現場連線舉行，160多名兩岸中小學生，透過視頻在雲端架起文化交流橋梁。

南投集集鎮的地方信仰中心武昌宮，2019年建成的泰順廊橋，是溫州捐贈搭建的卯榫結構，具有600年歷史的世界非物質文化遺產的工藝。今年的兩岸青少年就是互繪兩地的廊橋釆風，以及線下創作與線上繪畫展示、創作分享、專家點評等，交流藝術和友誼。

兩岸小畫家們有的用粉彩，有的用水墨丹青，透過畫紙描繪阿里山、101大樓俯瞰霓虹燈下的的台北，以及溫州的美味餛飩、雁蕩山等美景。

溫州少美校美八班的小畫家創作的畫作《雙屏合璧》，是以洞頭和高雄的半屏山為背景，畫里有兩條龍舟，象徵兩地交流往來。「我們這幅畫，就是想要表達感情交流。」

蒼南縣第三實驗小學的小畫家則分享心得，「希望疫情過後，台灣的小朋友們能來溫州，與我們共同繪畫、學習。」

南投的小畫家也透過視訊表示，想看看雁蕩山的雄偉，有機會要去走走，領略各地的風情。

兩岸青少年文化交流活動組委會負責人王翔飛表示，活動至今已成功舉辦過10屆，累計有近萬名兩岸青少年學生參加。兩岸青少年繪畫交流活動也成為兩岸青少年以筆會友的平台，用實際的互動往來增進文化交流。

以「 童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，兩岸小畫家們有的用粉彩，有的用水墨丹青，描繪兩岸美景。溫州台辦提供
以「 童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，兩岸小畫家們有的用粉彩，有的用水墨丹青，描繪兩岸美景。溫州台辦提供
以「 童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，14日在南投和溫州兩地現場連線舉行。溫州台辦提供
以「 童心共繪廊橋連情」為主題的兩岸青少年繪畫交流活動，14日在南投和溫州兩地現場連線舉行。溫州台辦提供

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